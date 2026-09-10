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Россия снова атаковала Киев: есть попадания в склады, бушует сильный пожар (обновлено)
В Киеве раздались взрывы. В столице работает противовоздушная оборона против враждебных БПЛА
Киев подвергся очередной атаке российских беспилотников. В столице Украины были слышны взрывы вечером 10 сентября.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 10 сентября — что известно об атаке РФ
Мэр Виталий Кличко также подтвердил работу противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам в столице.
«В Оболонском районе БпЛА упал на двухэтажное офисное здание», — сообщил Кличко.
В свою очередь, в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении реактивного беспилотника над Киевом.
Позже Кличко сообщил, что в Соломенском районе беспилотник попал в крышу четырехэтажного бизнес-центра. На место происшествия выехали экстренные службы.
Городские власти и военные призывают граждан оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до официальной отмены воздушной тревоги.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Россия нанесла удар по Луцку днем 10 сентября. В городе слышали мощный взрыв.
Ранее мы писали, армия РФ снова атаковала дронами Киевскую область. В течение суток травмы получили трое местных жителей. К сожалению, один человек погиб.
Также в ночь на 10 сентября россияне атаковали Украину 149 ударными беспилотниками, включая реактивные. Есть попадание и разрушение в областях.