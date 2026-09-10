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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Після атаки Росії на Київщині спалахнула масштабна пожежа: що відомо

На Київщині вирує пожежа після російського удару 10 вересня.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Пожежа

Пожежа / © Фото з відкритих джерел

Унаслідок чергової ворожої атаки з боку Росії ввечері 10 вересня на Київщині виникла потужна пожежа, яка охопила значну територію.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Атака РФ на Київщину — що відомо

За інформацією з Мережі, після удару РФ у регіоні фіксують масштабне загоряння. Наразі інші подробиці та інформація щодо постраждалих уточнюються.

Атака РФ на Київщину 10 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Київщину 10 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Київщину 10 вересня / © соцмережі

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Київ зазнав чергової атаки російських безпілотників. У столиці України було чутно вибухи ввечері 10 вересня.

Також ми писали, що у Деснянському районі Києва ввечері 10 серпня спалахнула пожежа неподалік Троєщинського ринку, де вогонь охопив вантажні автомобілі.

Раніше ми писали, що армія РФ знову атакувала дронами Київську область. Протягом доби травм зазнали троє місцевих мешканців. На жаль, одна людина загинула.

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