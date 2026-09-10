Як працюватимуть ТРЦ і кінотеатри Києва під час "жовтої" і "червоної" тривоги

ТРЦ Victoria Gardens

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У Києві торговельно-розважальні центри змінили правила роботи під час повітряних тривог. Відтепер режим роботи частини ТРЦ залежатиме від оголошеного рівня загрози — під час «жовтого» рівня вони можуть продовжувати роботу, тоді як у разі переходу до «червоного» мають припинити роботу та звільнити приміщення.

ТСН.ua зібрав інформацію про нові правила низки столичних торгових центрів, які запроваджені від 10 вересня.

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Зміни пов’язані з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2026 року №1092, яка визначає новий порядок реагування на загрози засобів повітряного нападу.

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DREAM працюватиме залежно від рівня загрози

У ТРЦ DREAM повідомили, що з 10 вересня переходять на новий режим роботи. Під час «жовтого» рівня загрози торговий центр продовжуватиме працювати, однак адміністрація закликає відвідувачів не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

«Жовтий рівень загрози: ТРЦ продовжує працювати, однак просимо не нехтувати сигналами тривоги та за можливості пройти до найближчого укриття», — зазначили в адміністрації.

При цьому окремі магазини та заклади самостійно визначатимуть, чи продовжувати роботу. Перелік орендарів, які припинять роботу під час «жовтого» рівня, адміністрація обіцяє публікувати у соцмережах та на сайті ТРЦ.

У разі «червоного» рівня загрози DREAM повністю припинятиме роботу. Відвідувачам і співробітникам рекомендують залишити ТРЦ та пройти до найближчого укриття. Серед доступних варіантів адміністрація називає укриття на станціях метро «Мінська», «Оболонь» та «Героїв Дніпра».

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Retroville під час «жовтої» тривоги продовжить роботу

Аналогічний підхід запровадили у ТРЦ і БЦ Retroville. Там повідомили, що під час «жовтого» рівня загрози торговий центр продовжує роботу, однак перебування відвідувачів у приміщенні відбувається на їхній власний розсуд.

«Під час оголошення жовтого рівня загрози сигналу „Повітряна тривога“ ТРЦ RETROVILLE продовжує роботу», — заявили в адміністрації.

Водночас магазини працюватимуть лише за добровільною згодою. Кожен продавець може самостійно ухвалити рішення про тимчасове закриття, якщо вважає перебування у ТРЦ небезпечним.

В адміністрації Retroville також наголосили, що не беруть на себе відповідальність за життя та здоров’я людей, які вирішать залишитися в торговому центрі під час «жовтого» рівня загрози.

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За «червоного» рівня правила змінюються: ТРЦ зачиняється, а всі відвідувачі та працівники повинні залишити приміщення та пройти до укриття.

River Mall: під час «червоного» рівня роботу призупинятимуть

Оновлений режим роботи запроваджує і River Mall. Там повідомили, що під час «жовтого» рівня загрози, який визначають як дронову загрозу, торговий центр продовжуватиме працювати.

«RIVER MALL продовжує працювати. Водночас ми рекомендуємо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та за можливості пройти в укриття», — зазначили в адміністрації.

Рішення залишатися в ТРЦ чи йти до укриття кожен відвідувач і співробітник ухвалює самостійно.

У разі «червоного» рівня River Mall призупиняє роботу, а люди мають пройти в укриття. Тимчасове укриття торгового центру розташоване на мінус другому рівні підземного паркінгу. Знайти його можна за навігаційними покажчиками з написом «Укриття».

Victoria Gardens та Art Mall працюватимуть під час «жовтих» тривог

У Victoria Gardens також повідомили, що під час «жовтого» рівня загрози ТРЦ не зачинятиметься. Вхід до будівлі та укриття працюватимуть у звичному режимі.

При цьому конкретний магазин або заклад самостійно визначатиме свій графік. Тому окремі торгові точки можуть тимчасово зачинятися. Адміністрація радить перед візитом перевіряти актуальний графік у соцмережах відповідного закладу.

Під час «червоного» рівня там діятимуть стандартні правила — людей закликають негайно пройти до найближчого укриття.

Такий самий принцип діятиме у столичному Art Mall. Під час «жовтого» рівня він продовжуватиме працювати, але окремі магазини, ресторани та інші заклади можуть тимчасово припиняти роботу за рішенням своєї адміністрації.

«Рекомендуємо перед візитом уточнювати актуальний графік роботи обраного закладу в його соціальних мережах», — зазначили у ТРЦ.

За «червоного» рівня відвідувачів просять негайно пройти до укриття.

Ocean Plaza залишає безпечний простір для відвідувачів

В Ocean Plaza повідомили, що під час повітряної тривоги продовжить працювати безпечний простір на мінус першому поверсі як за «жовтого», так і за «червоного» рівнів небезпеки.

На цьому рівні доступні супермаркет Auchan, магазини, кав’ярні та сервіси, а також паркінг.

Як працюватимуть кінотеатри Multiplex та «Оскар»

Нові правила стосуються і кінотеатрів. У Multiplex повідомили, що під час «жовтого» рівня загрози сеанс не припинятимуть повністю. Показ лише тимчасово зупинятимуть для оповіщення глядачів, після чого перегляд фільму можна буде продовжити.

У пресслужбі кінотеатру «Оскар» повідомили РБК-Україна, що мережа працюватиме відповідно до правил того торговельно-розважального центру, в якому розташований конкретний кінотеатр.

Таким чином, під час «жовтого» рівня загрози частина київських ТРЦ та закладів у них продовжуватиме роботу, хоча окремі магазини можуть зачинятися. Натомість оголошення «червоного» рівня означатиме припинення роботи торгових центрів та необхідність пройти до укриття.

Нагадаємо, раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв повідомляв, що ТРЦ та інші заклади, які мають укриття, можуть працювати під час «жовтого» рівня загрози.

Від сьогодні, 10 вересня, київський метрополітен уже в постійному режимі перевозитиме пасажирів «зеленою» гілкою під час дронових небезпек. Напередодні у столичній підземці провели тестування нового графіка руху.

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