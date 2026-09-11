Удар по АЗС. / © ТСН

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В пятницу, 11 сентября, военные РФ атаковали автозаправки в нескольких районах Киева. Число погибших возросло до двух.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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«Уже двое погибших от утренней атаки на АЗС Киева. В больнице скончался еще один пострадавший», — заявил мэр.

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По его словам, в настоящее время в столичных медицинских учреждениях находятся шестеро раненых. В общей сложности известно о шести травмированных.

Атака на АЗС в Киеве — последние новости

Около 10.00 в Киеве произошли мощные взрывы во время воздушной тревоги. Стало известно, что Россия атаковала столицу. Произошли «прилеты» в АЗС в Оболонском и Днепровском районах. В частности, на Оболони россияне нанесли повторные удары.

Вчера, 10 сентября, в районе популярного ТРЦ «Республика Парк» произошел «прилет» по АЗС. Была повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании. По меньшей мере четыре человека получили травмы.

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