Россияне ударили дронами по АЗС в Киеве. / © ТСН

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Утром 11 сентября российская армия атакует Киев. В столице раздаются мощные взрывы. Произошли попадания по автозаправкам. Есть раненые и погибший.

Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.

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В 09:10 в Киеве был объявлен желтый уровень опасности, а в 09:44 — красный — из-за угрозы ракет. В городе раздались сильные взрывы. В частности, их слышали в столичной Троещине. Мэр Виталий Кличко заявил о работе сил противовоздушной обороны.

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Какие последствия попаданий

Мэр заявил, что в Оболонском и Днепровском районах произошли «прилеты» в АЗС.

«В Оболонском районе повторное попадание в АЗС», — добавил мэр.

Кроме того, на Оболони обломки дрона упали на автомобиль. На другой локации в результате попадания БПЛА произошло возгорание на нежилой территории.

«Вызов медиков к жилому дому в Днепровском районе. Бригада уехала», — добавил Кличко.

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Что известно о пострадавших

В прессслужбе КМВА сообщили, что в Оболонском районе по меньшей мере два человека пострадали в результате вражеской атаки. Впоследствии стало известно о погибшем.

Позже в ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки пострадали пять человек. Среди них есть спасатель. Сотрудник ГСЧС получил травмы в результате повторного удара.

«Один раненый во время атаки на одну из АЗС столицы скончался от полученных травм», — сообщил мэр Виталий Кличко.

Фото последствий

Россияне ударили дронами по АЗС в Киеве. / © ТСН

Россияне ударили дронами по АЗС в Киеве. / © ТСН

Россияне ударили дронами по АЗС в Киеве. / © ТСН

Россияне ударили дронами по АЗС в Киеве. / © ТСН

Россияне ударили дронами по АЗС в Киеве. / © ТСН

Россияне ударили дронами по АЗС в Киеве. / © ТСН

Россияне ударили дронами по АЗС в Киеве.

Россияне ударили дронами по АЗС в Киеве.

Изменения в движении транспорта

В КГГА сообщили, что из-за последствий атаки произошли временные изменения в движении общественного транспорта.

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Из-за перекрытия движения по просп. Степана Бандеры произошли изменения в движении троллейбусов №№ 25, 29, 30, 31. Троллейбусы курсируют:

№25 — от просп. Свободы к железнодорожной платформе Куреневская;

№№ 29, 30, 31 (выезд с левого берега) — от ул. Милославской и пл. Дарницкой в ст. м. «Минская»;

№№ 30, 31 (выезд с правого берега) — от ст. г. «Лукьяновская», ул. Кадетская роща к железнодорожной платформе «Куреневская».

Кроме того, изменили движение автобусы №№ 28-Т, 33-Т, 35-Т, 110 из-за перекрытия движения по просп. Роман Шухевич. Движение организовано:

ул. Рональда Рейгана — ул. Братиславская — ул. Игоря Юхновского — дальше по собственной схеме.

Атака на Киев — последние новости

Ночью русская армия ударила по многоэтажке в Киеве. Из-за атаки занялась 9-этажка в Днепровском районе. Травмированы по меньшей мере восемь человек.

Вечером произошли попадания в склады на Оболони. Кроме того, в Оболонском и Соломенском районах были атакованы офисные здания.

Днем в районе популярного ТРЦ «Республика Парк» произошел «прилет» в АЗС. Повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании. По меньшей мере четыре человека получили травмы.

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