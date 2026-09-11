На Киев надвигается сильное похолодание и навал непогоды: синоптики назвали точные даты

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

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В пятницу, 11 сентября, в Киеве сохранится сухая и комфортная погода с температурой до +24, однако метеорологи предупреждают о похолодании в эти выходные.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 11 сентября в столице будет комфортная погода с температурой воздуха до +23 градусов. Существенных осадков не ожидается. В то же время Диденко предупреждает, что в субботу в Киеве будут сильные дожди, особенно утром. Кроме того, будет прохладно — максимальная температура воздуха составит всего +14…+15 градусов тепла.

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В Украинском гидрометцентре прогнозируют 11 сентября в Киевской области переменную облачность.

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Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области днём будет колебаться от +20 до +25 градусов тепла, а в столице ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве в течение всего дня будет пасмурно. Осадков не ожидается. Температура воздуха днём составит от +21 до +23 градусов тепла.

Погода в Киеве 11 сентября / Источник: Sinoptik

В то же время метеорологи предупреждают о значительном похолодании в регионе 12 сентября. Температура воздуха составит от +13 до +15 градусов тепла.

«В Киеве облачная погода сохранится до самого вечера. В течение всего дня ожидается дождь. Наиболее интенсивным он будет утром, а в течение дня постепенно станет слабее», — прогнозируют синоптики.

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Погода в Киеве 12 сентября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 11 сентября.

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