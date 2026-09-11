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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Київ сунуть сильне похолодання та навала негоди: синоптики назвали точні дати

Попри комфортну погоду у Києві 11 вересня, синоптики попереджають про стрімке наближення холодного фронту з дощами.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Київ / фото ілюстративне

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

У п’ятницю, 11 вересня, у Києві утримається суха та комфортна погода з температурою до +24, однак метеорологи попереджають про похолодання цими вихідними.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 11 вересня, у столиці буде комфортна погода із температурою повітря до +23 градусів. Істотних опадів не передбачається. Водночас Діденко попереджає, що у суботу в Києві будуть сильні дощі, особливо вранці. Окрім того, буде прохолодно — максимальна температура повітря становитиме лише +14…+15 градусів тепла.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 11 вересня на Київщині мінливу хмарність.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вдень коливатиметься від +20 до +25 градусів тепла, а у столиці очікується від +22 до +24 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Температура повітря вдень становитиме від +21 до +23 градусів тепла.

Погода у Києві 11 вересня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Погода у Києві 11 вересня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Водночас метеорологи попереджають про суттєве похолодання у регіоні 12 вересня. Температура повітря становитиме від +13 до +15 градусів тепла.

«У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці та протягом дня поступово слабшатиме», — прогнозують синоптики.

Погода у Києві 12 вересня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Погода у Києві 12 вересня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 11 вересня.

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