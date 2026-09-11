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РФ ударила по многоэтажке в Киеве: возник пожар, есть пострадавшие — все детали, фото (обновлено)
Из-за российской атаки в жилой многоэтажке вспыхнул пожар.
К ночи 11 сентября армия РФ атаковала Киев. Из-за обстрела в столице снова загорелся жилой дом.
Что известно об атаке с утра, читайте в материале ТСН.ua.
«В Днепровском районе возникло возгорание в 9-этажном жилом доме в результате вражеской атаки», — сообщили в КМВА.
По состоянию на утро известно, что количество травмированных возросло до восьми человек.
По данным ГСЧС, в жилом доме горел фасад — от первого до пятого этажа, а также квартира на втором этаже.
«Пожарным удалось спасти семь человек, еще семь передано в кареты скорой, для дальнейшей помощи», — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 9 сентября во время атаки на Киев произошли попадания в склады. Кроме того, в Оболонском и Соломенском районах были атакованы офисные здания.
Днем в районе популярного ТРЦ «Республика Парк» произошел «прилет». Оккупанты атаковали АЗС возле торгового центра. Повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании. По меньшей мере четыре человека получили травмы.