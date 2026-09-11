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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ ударила по многоэтажке в Киеве: возник пожар, есть пострадавшие — все детали, фото (обновлено)

Из-за российской атаки в жилой многоэтажке вспыхнул пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Киев.

Киев. / © Associated Press

К ночи 11 сентября армия РФ атаковала Киев. Из-за обстрела в столице снова загорелся жилой дом.

Что известно об атаке с утра, читайте в материале ТСН.ua.

«В Днепровском районе возникло возгорание в 9-этажном жилом доме в результате вражеской атаки», — сообщили в КМВА.

По состоянию на утро известно, что количество травмированных возросло до восьми человек.

По данным ГСЧС, в жилом доме горел фасад — от первого до пятого этажа, а также квартира на втором этаже.

«Пожарным удалось спасти семь человек, еще семь передано в кареты скорой, для дальнейшей помощи», — говорится в сообщении.

Поврежден 9 этажный жилой дом.

Поврежден 9 этажный жилой дом.

Пожар в 9-поверцовке в Днепровском районе. Фото: Теленрам-канал КС: новости Киев

Пожар в 9-поверцовке в Днепровском районе. Фото: Теленрам-канал КС: новости Киев

Напомним, вечером 9 сентября во время атаки на Киев произошли попадания в склады. Кроме того, в Оболонском и Соломенском районах были атакованы офисные здания.

Днем в районе популярного ТРЦ «Республика Парк» произошел «прилет». Оккупанты атаковали АЗС возле торгового центра. Повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании. По меньшей мере четыре человека получили травмы.

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