РФ вдарила по багатоповерхівці у Києві: є потерпілі - деталі (фото)

Київ. / © Associated Press

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Посеред ночі 11 вересня армія РФ атакувала Київ. через обстріл у столиці знову зайнявся житловий будинок.

Що відомо про атаку зранку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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«У Дніпровському районі виникло займання в 9-поверховому житловому будинку внаслідок ворожої атаки», — повідомили у КМВА.

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Станом на ранок відомо, що кількість травмованих зросла до восьми осіб.

Пожежа в 9-поверцівці у Дніпровському районі. Фото: Теленрам-канал КС: новини Київ

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