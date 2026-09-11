- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 21
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ вдарила по багатоповерхівці у Києві: є потерпілі - деталі (фото)
Посеред ночі 11 вересня армія РФ атакувала Київ. через обстріл у столиці знову зайнявся житловий будинок.
Що відомо про атаку зранку, читайте у матеріалі ТСН.ua.
«У Дніпровському районі виникло займання в 9-поверховому житловому будинку внаслідок ворожої атаки», — повідомили у КМВА.
Станом на ранок відомо, що кількість травмованих зросла до восьми осіб.
Коментарі
Сортувати: