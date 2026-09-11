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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по багатоповерхівці у Києві: є потерпілі - деталі (фото)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Київ.

Київ. / © Associated Press

Посеред ночі 11 вересня армія РФ атакувала Київ. через обстріл у столиці знову зайнявся житловий будинок.

Що відомо про атаку зранку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

«У Дніпровському районі виникло займання в 9-поверховому житловому будинку внаслідок ворожої атаки», — повідомили у КМВА.

Станом на ранок відомо, що кількість травмованих зросла до восьми осіб.

Пожежа в 9-поверцівці у Дніпровському районі. Фото: Теленрам-канал КС: новини Київ

Пожежа в 9-поверцівці у Дніпровському районі. Фото: Теленрам-канал КС: новини Київ

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