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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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378
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РФ атакує Київ: у столиці лунають сильні вибухи і є влучання - перші деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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РФ атакує Київ: у столиці лунають сильні вибухи і є влучання - перші деталі

© Associated Press

Зранку 11 вересня російська армія атакує Київ. У столиці лунають потужні вибухи. Є перші влучання.

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

О 09:10 у Києві було оголошено жовтий рівень небезпеки, а о 09:44 — червоний — через загрозу ракет. У місті пролунали сильні вибухи. Зокрема, їх чули на столичній Троєщині. Мер Віталій Кличко заявив про роботу сил протиповітряної оборони.

Що відомо про влучання

Міський голова заявив, що в Оболонському і Дніпровському районах сталися «прильоти» в АЗС.

«Виклик медиків до житлового будинку в Дніпровському районі. Бригада виїхала», — додав Кличко.

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