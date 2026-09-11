РФ атакує Київ: у столиці лунають сильні вибухи і є влучання - перші деталі

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Зранку 11 вересня російська армія атакує Київ. У столиці лунають потужні вибухи. Є перші влучання.

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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О 09:10 у Києві було оголошено жовтий рівень небезпеки, а о 09:44 — червоний — через загрозу ракет. У місті пролунали сильні вибухи. Зокрема, їх чули на столичній Троєщині. Мер Віталій Кличко заявив про роботу сил протиповітряної оборони.

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Що відомо про влучання

Міський голова заявив, що в Оболонському і Дніпровському районах сталися «прильоти» в АЗС.

«Виклик медиків до житлового будинку в Дніпровському районі. Бригада виїхала», — додав Кличко.





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