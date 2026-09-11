Росіяни вдарили по приватних будинках на Київщині: є загибла

Дим після вибухів. / © Associated Press

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Російські військові не припиняють атакувати Київську область. У Вишгородському районі загинула жінка.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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«Маємо загиблу людину внаслідок ворожої атаки дронами на Київщину. Ворог цілеспрямовано тероризує мирних людей», — наголосив чиновник.

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Унаслідок атаки у Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки. Крім того, в Обухівському районі пошкоджено ангарне приміщення.

Нагадаємо, увечері 10 вересня російська армія вкотре атакувала Київщину. В області спалахнула масштабна пожежа. Зокрема, сталося займання складських приміщень у Бучанському районі. Крім того, було пошкоджено приватні будинки і ветклініку. Загинув чоловік, ще двоє мешканців дістали поранення.

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