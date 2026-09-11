Россияне ударили по частным домам на Киевщине: есть погибшая

Дым после взрывов. / © Associated Press

Реклама

Российские военные не прекращают атаковать Киевскую область. В Вышгородском районе погибла женщина.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Реклама

«У нас есть погибший в результате вражеской атаки дронами на Киевщину. Враг целенаправленно терроризирует мирных людей», — подчеркнул чиновник.

Реклама

В результате атаки в Вышгородском районе повреждены частные дома. Кроме того, в Обуховском районе повреждено ангарное помещение.

Напомним, вечером 10 сентября российская армия в очередной раз атаковала Киевщину. В области загорелся масштабный пожар. В частности, произошло возгорание складских помещений в Бучанском районе. Кроме того, были повреждены частные дома и ветклиника. Погиб мужчина, еще двое жителей получили ранения.

Новости партнеров

Новости партнеров