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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
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Росія вдарила по АЗС у Києві: кількість жертв зросла — нові дані (оновлено)

У лікарнях столиці померло двоє потерпілих, які дістали травми через «прильоти» по АЗС.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Удар по АЗС.

Удар по АЗС. / © ТСН

У п’ятницю, 11 вересня, військові РФ атакували автозаправки у кількох районах Києва. Кількість загиблих зросла до двох.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Уже двоє загиблих від ранкової атаки на АЗС Києва. В лікарні помер іще один постраждалий», — заявив міський голова.

За його словами, наразі у столичних медичних закладах перебувають шестеро поранених. Загалом відомо про шістьох травмованих.

Атака на АЗС в Києві — останні новини

Близько 10:00 у Києві сталися потужні вибухи під час повітряної тривоги. Стало відомо, що Росія атакувала столицю. Сталися «прильоти» в АЗС у Оболонському і Дніпровському районах. Зокрема, на Оболоні росіяни завдали повторних ударів.

Вчора, 10 вересня, у районі популярного ТРЦ «Республіка Парк» стався «приліт» по АЗС. Було пошкоджено зупинку громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі. Щонайменше четверо осіб дістали травми

Новина доповнюється

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