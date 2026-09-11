Издевательства над 9-летним сыном военнослужащего: полиция расследует шокирующий инцидент на спортивных сборах

Полиция / © УНІАН

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Полиция Киева начала расследование возможного издевательства над 9-летним мальчиком со стороны его сверстников во время учебно-тренировочных сборов в Болгарии. Речь идет о резонансном инциденте, связанном с киевской спортивной школой «Ринг», воспитанники которой находились на выездных сборах.

Как сообщили в полиции Киева, к правоохранителям обратилась мать мальчика.

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По её словам, во время пребывания ребёнка за границей другие несовершеннолетние участники спортивного мероприятия подвергали его психологическому и физическому насилию.

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«В столичную полицию обратилась женщина, которая сообщила, что во время пребывания её 9-летнего сына на учебных-тренировочных сборах одной из спортивных школ Киева за рубежом другие малолетние участники мероприятия подвергали его психологическому и физическому насилию», — говорится в сообщении полиции.

Следователи Оболонского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Дело возбуждено по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Правоохранители проверяют действия тренеров

В рамках уголовного производства следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей и очевидцев.

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Правоохранительные органы должны дать отдельную правовую оценку действиям тренерского состава и других сопровождающих лиц, которые отвечали за безопасность детей во время выездного мероприятия.

В полиции отмечают, что досудебное расследование продолжается. В настоящее время правоохранительные органы проверяют изложенные матерью обстоятельства, а окончательные выводы относительно событий и ответственности конкретных лиц пока не сделаны.

Что рассказала мать мальчика

По словам матери мальчика Натальи Севрюк, пик издевательств над её сыном пришёлся на май, когда команда «Киевские бульдоги» отправилась в спортивный лагерь в Болгарии.

Женщина рассказала журналистам, что её сын Тимофей, по её словам, систематически подвергался издевательствам со стороны сверстников. Его якобы избивали, бросали его одежду в бассейн и высмеивали.

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Самый травматичный эпизод, по словам матери, произошел в гостиничном номере во время тихой часа.

«Один из мальчиков держал Тимофея за ноги, другой душил его подушкой. Третьим был сын тренера, он стоял рядом и смеялся. Это у них такая была игра, называется „ТЦК“. Из моего ребенка сделали „уклониста“, он лежал лицом в подушку…» — рассказала Наталья Севрюк.

По словам женщины, особенно болезненным для неё стало использование в отношении сына оскорбительного ярлыка «уклонист», поскольку её муж, отец Тимофея, является военнослужащим, который с первых дней войны находится на передовой и удостоен звания Героя Украины.

Напомним, ранее во Львове уволили из местной школы учительницу, которая издевалась над сыном военнослужащего. Она систематически называла школьника «тупым» и «дебилом», упрекая его в том, что отец якобы не уделяет ребенку достаточно внимания из-за службы на фронте.

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