Очереди на заправках и паника в Киеве: экономист назвал новую цель возможных ударов РФ

Российское наступление на Киев / © Associated Press

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В ходе новой волны эскалации Россия может постепенно наносить удары по автозаправочным станциям в Киеве, причем целью таких ударов может быть не только уничтожение социально-экономической инфраструктуры, но и оказание психологического давления на население.

Такое мнение в комментарии изданию «Новости.Live» высказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

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По его словам, российские войска могут целенаправленно переходить от атак на один вид инфраструктуры к ударам по другим объектам, чтобы создавать у людей ощущение постоянной угрозы и провоцировать ажиотаж.

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Часть новой волны атак

Кущ высказал предположение, что одним из направлений новой волны эскалации может стать постепенное уничтожение АЗС в столице. По его словам, подобную тактику Россия уже применяет в отношении отдельных городов, в частности Харькова.

Экономист считает, что РФ делает ставку на разрушение социально-экономической инфраструктуры и может условно разделить цели по направлениям — логистика, транспорт, автозаправочные станции и т. п. При этом такие направления, по его мнению, могут чередоваться в зависимости от имеющихся у России ресурсов.

«Я думаю, что новая волна эскалации будет заключаться, по-видимому, в постепенном уничтожении именно АЗС в столице», — сказал Кущ.

Россия пытается спровоцировать панику

В то же время, по словам аналитика, разрушение инфраструктуры может быть лишь одной из целей таких атак. Другая возможная цель — заставить население нервничать из-за опасений дефицита товаров, топлива или других необходимых ресурсов.

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Кущ пояснил, что если удары в течение длительного времени нацелены на один тип объектов, люди постепенно психологически адаптируются к ситуации. Зато чередование ударов по различным видам инфраструктуры может вызвать новую волну тревоги.

«Ведь это одна из целей таких ударов — не только уничтожение экономической и социальной инфраструктуры, но и оказание психологического давления на население», — отметил экономист.

По его мнению, в результате таких атак могут возникать панические настроения: люди начинают массово скупать продукты в магазинах, лекарства в аптеках или ехать на АЗС, опасаясь перебоев с поставками топлива.

«Если начинается ажиотаж вокруг различных активов, это уже вызывает панику. То люди устремляются в аптеки, то — в супермаркеты, а сейчас люди поедут на АЗС заправляться бензином», — пояснил Кущ.

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Не нужно скупать продукты

В то же время аналитик подчеркнул, что население не должно поддаваться панике и создавать искусственный ажиотаж вокруг продуктов питания.

По его словам, даже если в одном супермаркете временно не будет какой-то крупы или другого товара, это не означает, что продукт исчез с рынка. В другом магазине необходимые товары могут оставаться в наличии.

Кущ не рекомендует массово скупать муку, гречку или масло. Он предположил, что из-за возможных перебоев или повышенного спроса цены на отдельные товары могут расти, но это не означает неизбежного дефицита продуктов.

Какой запас действительно нужен

В то же время экономист советует заранее позаботиться о запасе лекарств, которые человек вынужден регулярно принимать из-за хронических заболеваний.

Речь идет, в частности, о препаратах, замена которых может оказаться затруднительной в случае временного дефицита. Кущ привел в качестве примеров лекарства, которые принимают люди с заболеваниями щитовидной железы или сахарным диабетом.

По его словам, именно такие препараты целесообразно иметь в запасе, тогда как массовые скупки обычных продуктов питания или топлива могут лишь усилить ажиотаж.

Напомним, что Россия продолжает воздушный террор в Киеве и начала наносить удары по столичным АЗС. За два дня противник нанёс удары дронами по автозаправочным станциям в Голосеевском, Деснянском и Оболонском районах. По АЗС возле метро «Почайна» враг нанёс два удара.

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