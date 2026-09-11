- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 281
- Время на прочтение
- 3 мин
Очереди на заправках и паника в Киеве: экономист назвал новую цель возможных ударов РФ
Разрушение инфраструктуры может быть лишь одной из целей российских атак. Другая возможная цель — вызвать панику среди населения.
В ходе новой волны эскалации Россия может постепенно наносить удары по автозаправочным станциям в Киеве, причем целью таких ударов может быть не только уничтожение социально-экономической инфраструктуры, но и оказание психологического давления на население.
Такое мнение в комментарии изданию «Новости.Live» высказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.
По его словам, российские войска могут целенаправленно переходить от атак на один вид инфраструктуры к ударам по другим объектам, чтобы создавать у людей ощущение постоянной угрозы и провоцировать ажиотаж.
Часть новой волны атак
Кущ высказал предположение, что одним из направлений новой волны эскалации может стать постепенное уничтожение АЗС в столице. По его словам, подобную тактику Россия уже применяет в отношении отдельных городов, в частности Харькова.
Экономист считает, что РФ делает ставку на разрушение социально-экономической инфраструктуры и может условно разделить цели по направлениям — логистика, транспорт, автозаправочные станции и т. п. При этом такие направления, по его мнению, могут чередоваться в зависимости от имеющихся у России ресурсов.
«Я думаю, что новая волна эскалации будет заключаться, по-видимому, в постепенном уничтожении именно АЗС в столице», — сказал Кущ.
Россия пытается спровоцировать панику
В то же время, по словам аналитика, разрушение инфраструктуры может быть лишь одной из целей таких атак. Другая возможная цель — заставить население нервничать из-за опасений дефицита товаров, топлива или других необходимых ресурсов.
Кущ пояснил, что если удары в течение длительного времени нацелены на один тип объектов, люди постепенно психологически адаптируются к ситуации. Зато чередование ударов по различным видам инфраструктуры может вызвать новую волну тревоги.
«Ведь это одна из целей таких ударов — не только уничтожение экономической и социальной инфраструктуры, но и оказание психологического давления на население», — отметил экономист.
По его мнению, в результате таких атак могут возникать панические настроения: люди начинают массово скупать продукты в магазинах, лекарства в аптеках или ехать на АЗС, опасаясь перебоев с поставками топлива.
«Если начинается ажиотаж вокруг различных активов, это уже вызывает панику. То люди устремляются в аптеки, то — в супермаркеты, а сейчас люди поедут на АЗС заправляться бензином», — пояснил Кущ.
Не нужно скупать продукты
В то же время аналитик подчеркнул, что население не должно поддаваться панике и создавать искусственный ажиотаж вокруг продуктов питания.
По его словам, даже если в одном супермаркете временно не будет какой-то крупы или другого товара, это не означает, что продукт исчез с рынка. В другом магазине необходимые товары могут оставаться в наличии.
Кущ не рекомендует массово скупать муку, гречку или масло. Он предположил, что из-за возможных перебоев или повышенного спроса цены на отдельные товары могут расти, но это не означает неизбежного дефицита продуктов.
Какой запас действительно нужен
В то же время экономист советует заранее позаботиться о запасе лекарств, которые человек вынужден регулярно принимать из-за хронических заболеваний.
Речь идет, в частности, о препаратах, замена которых может оказаться затруднительной в случае временного дефицита. Кущ привел в качестве примеров лекарства, которые принимают люди с заболеваниями щитовидной железы или сахарным диабетом.
По его словам, именно такие препараты целесообразно иметь в запасе, тогда как массовые скупки обычных продуктов питания или топлива могут лишь усилить ажиотаж.
Напомним, что Россия продолжает воздушный террор в Киеве и начала наносить удары по столичным АЗС. За два дня противник нанёс удары дронами по автозаправочным станциям в Голосеевском, Деснянском и Оболонском районах. По АЗС возле метро «Почайна» враг нанёс два удара.