Черги на заправках і паніка в Києві: економіст назвав нову ціль можливих ударів РФ

Російська атака на Київ / © Associated Press

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Росія може під час нової хвилі ескалації поступово атакувати автозаправні станції у Києві, причому метою таких ударів може бути не лише знищення соціально-економічної інфраструктури, а й створення психологічного тиску на населення.

Таку думку в коментарі виданню «Новини.Live» висловив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

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За його словами, російські війська можуть цілеспрямовано переходити від атак на один вид інфраструктури до ударів по інших об’єктах, щоб створювати у людей відчуття постійної загрози та провокувати ажіотаж.

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Частина нової хвилі атак

Кущ припустив, що одним із напрямків нової хвилі ескалації може стати поступове знищення АЗС у столиці. За його словами, подібну тактику Росія вже застосовує щодо окремих міст, зокрема Харкова.

Економіст вважає, що РФ робить ставку на руйнування соціально-економічної інфраструктури та може умовно розділяти цілі за напрямками — логістика, транспорт, автозаправні станції тощо. При цьому такі напрямки, на його думку, можуть чергуватися залежно від наявних у Росії ресурсів.

«Я думаю, що нова хвиля ескалації буде полягати, мабуть, у такому поступовому знищенні саме АЗС у столиці», — сказав Кущ.

Росія намагається спровокувати паніку

Водночас, за словами аналітика, руйнування інфраструктури може бути лише однією з цілей таких атак. Інша можлива мета — змусити населення нервувати через побоювання дефіциту товарів, пального чи інших необхідних ресурсів.

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Кущ пояснив, що якщо удари тривалий час спрямовані на один тип об’єктів, люди поступово психологічно адаптуються до ситуації. Натомість чергування ударів по різних видах інфраструктури може викликати нову хвилю тривоги.

«Це ж одна з цілей таких ударів — не тільки знищення економічної і соціальної інфраструктури, а ще й створення психологічного тиску на населення», — зазначив економіст.

На його думку, внаслідок таких атак можуть виникати панічні настрої: люди починають масово скуповувати продукти в магазинах, ліки в аптеках або їхати на АЗС, побоюючись перебоїв із постачанням пального.

«Якщо йде чергування по різних активах, це викликає вже паніку. Там люди побігли в аптеки, там люди побігли в супермаркети, там зараз люди поїдуть на АЗС заправлятися бензином», — пояснив Кущ.

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Не потрібно скуповувати продукти

Водночас аналітик наголосив, що населення не повинно піддаватися паніці та створювати штучний ажіотаж навколо продуктів харчування.

За його словами, навіть якщо в одному супермаркеті тимчасово не буде певної крупи чи іншого товару, це не означає, що продукт зник із ринку. В іншому магазині необхідні товари можуть залишатися в наявності.

Кущ не радить масово скуповувати борошно, гречку чи олію. Він припустив, що через можливі перебої або підвищений попит ціни на окремі товари можуть зростати, але це не означає неминучого дефіциту продуктів.

Який запас справді потрібен

Водночас економіст радить заздалегідь подбати про запас медикаментів, які людина змушена регулярно приймати через хронічні захворювання.

Йдеться, зокрема, про препарати, заміна яких може бути складною у разі тимчасового дефіциту. Кущ навів як приклади ліки, які використовують люди із захворюваннями щитоподібної залози або цукровим діабетом.

За його словами, саме такі препарати доцільно мати в резерві, тоді як масштабне скуповування звичайних продуктів харчування чи пального може лише посилити ажіотаж.

Нагадаємо, Росія продовжує повітряний терор Києва і почала атакувати столичні АЗС. За два дні противник завдав ударів дронами по автозаправних станціях у Голосіївському, Деснянському та Оболонському районах. По АЗС біля метро «Почайна» ворог вдарив двічі.

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