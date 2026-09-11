Знущання над 9-річним сином військового: поліція розслідує шокувальний інцидент на спортивних зборах

Поліція / © УНІАН

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Поліція Києва розпочала розслідування можливого цькування 9-річного хлопчика його однолітками під час навчально-тренувальних зборів у Болгарії. Йдеться про резонансний інцидент, пов’язаний із київською спортивною школою «Ринг», вихованці якої перебували на виїзних зборах.

Як повідомили в поліції Києва, до правоохоронців звернулася мати хлопчика.

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За її словами, під час перебування дитини за кордоном інші малолітні учасники спортивного заходу вчиняли щодо нього психологічне та фізичне насильство.

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«До столичної поліції звернулася жінка, яка повідомила, що під час перебування її 9-річного сина на навчально-тренувальних зборах від однієї зі спортивних шкіл Києва закордоном інші малолітні учасники заходу вчиняли щодо нього психологічне та фізичне насильство», — йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі Оболонського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Провадження відкрили за частиною 1 статті 137 Кримінального кодексу України — неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Правоохоронці перевіряють дії тренерів

У межах кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини події та опитують свідків і очевидців.

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Окрему правову оцінку правоохоронці мають надати діям тренерського складу та інших супроводжуючих осіб, які відповідали за безпеку дітей під час виїзного заходу.

У поліції наголошують, що досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці перевіряють викладені матір’ю обставини, а остаточні висновки щодо подій та відповідальності конкретних осіб ще не зроблені.

Що розповіла мати хлопчика

За словами матері хлопчика Наталії Севрюк, пік знущань над її сином припав на травень, коли команда «Київські бульдоги» вирушила до спортивного табору в Болгарії.

Жінка розповіла журналістам, що її син Тимофій, за її словами, систематично стикався з цькуванням з боку однолітків. Його нібито били, кидали його одяг у басейн та висміювали.

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Найбільш травматичний епізод, за словами матері, стався в готельному номері під час тихої години.

«Один із хлопчиків тримав Тимофія за ноги, інший душив його подушкою. Третім був син тренера, він стояв поруч і сміявся. Це у них така була гра, називається „ТЦК“. З моєї дитини зробили „ухилянта“, він лежав лицем у подушку…» — розповіла Наталя Севрюк.

За словами жінки, особливо болісним для неї стало використання щодо сина образливого ярлика «ухилянт», оскільки її чоловік, батько Тимофія є військовослужбовцем, який із перших днів війни перебуває на передовій та удостоєний звання Героя України.

Нагадаємо, раніше у Львові звільнили з роботи у місцевій школі учительку, яка цькувала сина військового. Вона систематично називала школяра «тупим» та «дебілом», дорікаючи тим, що батько нібито не приділяє дитині достатньо уваги через службу на фронті.

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