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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Знімала відео в жилеті "Поліція": у Києві блогерці загрожує великий штраф

У Києві блогерка отримала протокол через використання поліцейського жилета.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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У Києві блогерка знімала відео в жилеті поліції

У Києві блогерка знімала відео в жилеті поліції / © Поліція Києва

У Києві блогерка знімала відео для соцмереж у поліцейському жилеті. За незаконне використання символіки поліції 30-річній підприємиці загрожує до 34 тисяч гривень штрафу.

Про це повідомляє Поліції Києва.

Поліцейські виявили порушення під час моніторингу інтернету. На відео жінка у жилеті з написом «Поліція» знімала провокативні ролики, які дискредитують роботу правоохоронців.

За допомогою фахівців кримінального аналізу поліцейські встановили особу жінки. Вона виявилася 30-річною підприємицею, яка не має жодного відношення до служби в Національній поліції України.

«Свій образ „поліцейської“ вона використала для створення розважального контенту та привернення уваги користувачів соцмереж», — зауважили в поліції.

У Києві блогерка знімала відео в жилеті поліції / © Поліція Києва

У Києві блогерка знімала відео в жилеті поліції / © Поліція Києва

Працівники Голосіївського управління поліції склали щодо порушниці адміністративний протокол за ст. 184-3 КУпАП — незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції України. За цією статтею жінці загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 гривень.

Нагадаємо, поліція Києва розслідує можливе цькування 9-річного хлопчика його однолітками на спортивних зборах у Болгарії. Інцидент стався з вихованцями київської спортшколи «Ринг».

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