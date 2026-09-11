Снимала видео в жилете "Полиция": в Киеве блогеру грозит большой штраф

В Киеве блогерша снимала видео в жилете полиции / © Полиция Киева

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В Киеве блогер снимала видео для соцсетей в полицейском жилете. За незаконное использование символики полиции 30-летней предприниматели грозит до 34 тысяч гривен штрафа.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Полицейские обнаружили нарушения при мониторинге интернета. На видео женщина в жилете с надписью «Полиция» снимала провокационные ролики, дискредитирующие работу правоохранителей.

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С помощью специалистов криминального анализа полицейские установили личность женщины. Она оказалась 30-летней предпринимательницей, не имеющей никакого отношения к службе в Национальной полиции Украины.

«Свой образ „полицейской“ она использовала для создания развлекательного контента и привлечения внимания пользователей соцсетей», — отметили в полиции.

В Киеве блоггерша снимала видео в жилете полиции / © Полиция Киева

Сотрудники Голосеевского управления полиции составили в отношении нарушителя административный протокол по ст. 184-3 КУоАП — незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции Украины. По этой статье женщине грозит штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

Напомним, полиция Киева расследует возможную травлю 9-летнего мальчика его сверстниками на спортивном собрании в Болгарии. Инцидент произошел с воспитанниками киевской спортшколы «Ринг».

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