Пасажир впав на колії метро: що відомо про стан чоловіка

На синій гілці метро зупинили рух поїздів через падіння людини на колії

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У п’ятницю, 11 вересня, в Київському метрополітені людина впала на колії. Подія сталася на станції «Либідська» о 18:40, під час вечірньої години пік.

Про це ТСН.ua повідомили в Київському метрополітені.

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На щастя, поїзд не наїхав на людину, а лікарі оперативно надали допомогу постраждалому. Правоохоронці уточнили, що чоловік 1988 року народження впав на колії самостійно.

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Відновлення руху та обставини інциденту

На місце події одразу прибули фахівці екстрених служб для надання допомоги. Рух поїздів на синій лінії успішно відновили о 18:47.

Обставини надзвичайної події наразі детально встановлюють співробітники поліції. Фахівці закликають пасажирів неухильно дотримуватися правил безпеки на станціях підземки.

Київський метрополітен — останні новини

У Києві 9 вересня під час жовтого рівня небезпеки поїзди «зеленої» гілки метро в тестовому режимі перевозили пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра через Південний міст. Таке рішення ухвалили, щоб зберегти сполучення між двома берегами столиці.

А вже наступного дня, 10 вересня, київський метрополітен уже в постійному режимі почав перевозити пасажирів «зеленою» гілкою під час дронових небезпек. Новий алгоритм роботи підземки має розвантажити черги на наземний транспорт.

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