Пассажир упал на рельсы метро: что известно о состоянии мужчины

На синей ветке метро остановили движение поездов из-за падения человека на рельсы

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В пятницу, 11 сентября, в Киевском метрополитене человек упал на рельсы. Инцидент произошел на станции «Лыбидская» в 18:40 во время вечернего часа пик.

Об этом ТСН.ua сообщили в Киевском метрополитене.

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К счастью, поезд не наехал на человека, а врачи оперативно оказали помощь пострадавшему. Правоохранители уточнили, что мужчина 1988 года рождения упал на рельсы самостоятельно.

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Возобновление движения и обстоятельства инцидента

На место происшествия сразу прибыли специалисты экстренных служб для оказания помощи. Движение поездов на «синей» линии успешно было восстановлено в 18:47.

Обстоятельства происшествия подробно устанавливают сотрудники полиции. Специалисты призывают пассажиров неукоснительно соблюдать правила безопасности на станциях подземки.

Киевский метрополитен — последние новости

В Киеве 9 сентября во время желтого уровня опасности поезда «зеленой» ветки метро в тестовом режиме перевозили пассажиров между правым и левым берегами Днепра через Южный мост. Такое решение было принято, чтобы сохранить сообщение между двумя берегами столицы.

А на следующий день, 10 сентября, киевский метрополитен уже в постоянном режиме начал перевозить пассажиров «зеленой» веткой во время дроновых угроз. Новый алгоритм работы подземки должен разгрузить очереди на наземный транспорт.

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