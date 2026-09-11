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Пассажир упал на рельсы метро: что известно о состоянии мужчины
В Киеве на станции метро «Лыбидская» пассажир упал на рельсы, из-за чего движение поездов на «синей» ветке временно остановили.
В пятницу, 11 сентября, в Киевском метрополитене человек упал на рельсы. Инцидент произошел на станции «Лыбидская» в 18:40 во время вечернего часа пик.
Об этом ТСН.ua сообщили в Киевском метрополитене.
К счастью, поезд не наехал на человека, а врачи оперативно оказали помощь пострадавшему. Правоохранители уточнили, что мужчина 1988 года рождения упал на рельсы самостоятельно.
Возобновление движения и обстоятельства инцидента
На место происшествия сразу прибыли специалисты экстренных служб для оказания помощи. Движение поездов на «синей» линии успешно было восстановлено в 18:47.
Обстоятельства происшествия подробно устанавливают сотрудники полиции. Специалисты призывают пассажиров неукоснительно соблюдать правила безопасности на станциях подземки.
Киевский метрополитен — последние новости
В Киеве 9 сентября во время желтого уровня опасности поезда «зеленой» ветки метро в тестовом режиме перевозили пассажиров между правым и левым берегами Днепра через Южный мост. Такое решение было принято, чтобы сохранить сообщение между двумя берегами столицы.
А на следующий день, 10 сентября, киевский метрополитен уже в постоянном режиме начал перевозить пассажиров «зеленой» веткой во время дроновых угроз. Новый алгоритм работы подземки должен разгрузить очереди на наземный транспорт.