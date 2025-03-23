Ворожі дрони вдарили по Києву: все, що відомо про трагедію

Увечері 22 березня та вночі 23 березня армія РФ завдала масованого удару по Києву дронами типу "Шахед". У Києві пролунали потужні вибухи, активно працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях у небі. На жаль, внаслідок обстрілу постраждалі, загиблі та руйнування.

Все, що відомо про цинічну атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

ДСНС інформує про наслідки

У ніч 23 березня ворог здійснив атаку на столицю. Рятувальники ліквідовують наслідки у різних районах міста:

Дніпровський район: ліквідовано пожежу площею 100 кв.м на верхніх поверхах 9-поверхівки з розповсюдженням на покрівлю. Загинула жінка. Евакуйовано з будинку 27 осіб.

За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.

Подільський район: ліквідовано пожежу на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.

Голосіївський район: триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.

Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі.

Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.

Що каже влада

Внаслідок обстрілу зафіксовані падіння уламків ударних дронів у кількох районах столиці, через що зайнялися пожежі та є постраждалі і загиблі - дві особи.

"Уламки "Шахедів" впали на житлові багатоповерхівки у Дніпровському та Подільському районах столиці. У Голосіївському вони впали на територію промислової зони, у Дніпровському також зафіксоване падіння на заклад громадського харчування", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Фото та відео руйнувань

Київ оговтується від жахливої нічної атаки. У різних районах міста фіксують наслідки обстрілу РФ.

Наслідки атаки РФ на Київ (7 фото)

Також зʼявилися кадри квартири у столиці, яка постраждала внаслідок обстрілу.

Зʼявилися кадри квартири у Києві, зруйнованої росіянами

Крім того, постраждав офіс редакції OBOZ.UA. У будівлі вибуховою хвилею повибивало вікна та двері. Однак найсерйозніших руйнувань зазнала студія, звідки до початку повномасштабного вторгнення РФ велося мовлення Oboz TV.

Пошкоджений офіс OBOZ.ua / Фото: Обозреватель

Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв у ефірі телемарафону повідомив, що в столиці є декілька житлових будинків, які зазнали пошкоджень. Наразі триває обстеження стану об'єктів.

"І далі буде ухвалюватися рішення про обсяг необхідних робіт для відновлення будинків. Тому, допоки не завершиться обстеження, давати якісь оцінки чи казати, що там з водопостачанням та житловими умовами, поки зарано", - сказав він.

Кількість потерпілих та жертв зросла

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки кількість загиблих зросла до трьох осіб. Зокрема, ворог забрав життя 5-річної дитини.

"Серед загиблих — батько та його маленька дочка. Ще 10 людей постраждали. Наймолодшому пораненому — лише 11 місяців", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки одна постраждала людина перебуває у лікарні.

Ще одна загибла — 80-річна жінка в Дніпровському районі столиці.

У трьох людей діагностовано гостру реакцію на стрес. Постраждав 29-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок падіння уламків безпілотників. 26-річну матір дитини, яка загинула, госпіталізовано до лікарні.

У постраждалого 11-місячного малюка медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

"Батько малюка також отримав поранення. Всім постраждалим надається кваліфікована допомога", - констатував речник КМВА Євген Ієвлєвв.

Мешканці розповіли про пережите

Люди, які перебували в центрі удару, розповіли про пережите.

"Ми спокійно спали. Почули вибух. Дивимося з вікна, що падають уламки. У нас в квартирі скло вибито. Я поїхав звідси за годину. Рятувальники прибули досить швидко на місце пожежі", - поділився Ілля, мешканець будинку.

Один з ворожих дронів влучив у будинок актора Андрія Ісаєнка, що у Дніпровському районі. Про це повідомив сам артист у Facebook. Андрій написав, що з його родиною все гаразд. Утім, у багатоповерхівці, на жаль, є загиблі і постраждалі. Товариші й колеги актора Сергій Кисіль, акторка Віталіна Біблів, Римма Зюбіна та інші закликали небайдужих допомогти фінансово постраждалим.

"Сьогодні вночі прилетіло в наш будинок. З нами все добре. Але є загиблі і постраждалі. Березняки відкрили банку для допомоги постраждалим. Тож якщо є можливість долучайтесь!" - написав Ісаєнко.

Раніше йшлося про те, що на Київщині продовжують ліквідовувати наслідки масованої нічної атаки ворожих БпЛА. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Дві людини постраждало.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 23 березня масовано атакувала Київ "Шахедами". Є потерпілі та жертви.

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