Атака по Києву: який стан пошкоджених будинків

Міська влада працює над відновленням будинків.
Армія Росії продовжує тероризувати регіоні України, під обстріл попала столиця, загинула дитина. Міська влада приймає рішення, щодо відновлення.
Про це розповів речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв у етері телемарафону.
"На жаль, в столиці є декілька будинків житлових, які зазнали пошкоджень і наразі триває обстеження стану об'єктів. І далі буде ухвалюватися рішення про обсяг необхідних робіт для відновлення будинків. Тому, допоки не завершиться обстеження, давати якісь оцінки чи казати, що там з водопостачанням та житловими умовами, поки зарано", - сказав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Білий дім планує укласти угоду про перемир'я між Україною та Росією до 20 квітня, але терміни можуть змінитись через великі розбіжності в позиціях сторін.
Читайте також: