У Києві внаслідок ворожої атаки постраждав офіс редакції OBOZ.UA

Вибухова хвиля вибила вікна та двері в будівлі редакції, завдавши серйозних пошкоджень студії.

У ніч проти 23 березня російські війська влаштували масовану дронову атаку на Київ.

Під ударом опинився Голосіївський район, де перебуває офіс редакції OBOZ.UA.

У будівлі редакції вибуховою хвилею повибивало вікна та двері. Однак найсерйозніших руйнувань зазнала студія OBOZ.UA, звідки до початку повномасштабного вторгнення РФ велося мовлення Oboz TV.

Наслідки атаки

Фото: Обозреватель

Нагадаємо, від 22 березня, російські війська масовано атакували Київ дронами. Повітряна тривога у столиці тривала понад пʼять годин. Через удари є загиблі, серед яких батько і його пʼятирічна дитина.

Наразі відомо про 10 постраждалих через атаку, наймолодшому — 11 місяців. В одній з квартир на останньому поверсі загинула 80-річна жінка, повідомили в Офісі генпрокурора.

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