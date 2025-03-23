У Києві внаслідок ворожої атаки постраждав офіс редакції OBOZ.UA

Вибухова хвиля вибила вікна та двері в будівлі редакції, завдавши серйозних пошкоджень студії.
У ніч проти 23 березня російські війська влаштували масовану дронову атаку на Київ.
Під ударом опинився Голосіївський район, де перебуває офіс редакції OBOZ.UA.
У будівлі редакції вибуховою хвилею повибивало вікна та двері. Однак найсерйозніших руйнувань зазнала студія OBOZ.UA, звідки до початку повномасштабного вторгнення РФ велося мовлення Oboz TV.
Наслідки атаки
Нагадаємо, від 22 березня, російські війська масовано атакували Київ дронами. Повітряна тривога у столиці тривала понад пʼять годин. Через удари є загиблі, серед яких батько і його пʼятирічна дитина.
Наразі відомо про 10 постраждалих через атаку, наймолодшому — 11 місяців. В одній з квартир на останньому поверсі загинула 80-річна жінка, повідомили в Офісі генпрокурора.
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