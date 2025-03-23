РФ масовано ударила по Києву "Шахедами": з'явилися фото наслідків

Падіння уламків зафіксовано у трьох районах столиці.
Увечері, 22 березня, та після опівночі російська армія завдала масованого удару по українській столиці дронами типу "Шахед".
У Києві пролунали потужні вибухи, активно працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях у небі.
Столицю атакували дрони
Внаслідок обстрілу зафіксовані падіння уламків ударних дронів у кількох районах столиці, через що зайнялися пожежі та є постраждалі і загиблі - дві особи.
"Уламки "Шахедів" впали на житлові багатоповерхівки у Дніпровському та Подільському районах столиці. У Голосіївському вони впали на територію промислової зони, у Дніпровському також зафіксоване падіння на заклад громадського харчування", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Наслідки атаки
Рятувальники ліквідовують наслідки у різних районах міста:
- Дніпровський район: ліквідовано пожежу на верхніх поверхах 9-поверхівки. Загинула жінка
- Подільський район: ліквідовано пожежу на 20-му поверсі житлового будинку
- Голосіївський район: триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі. Загинула людина
- Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі
- Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі
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