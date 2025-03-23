РФ масовано ударила по Києву "Шахедами": з'явилися фото наслідків

Увечері, 22 березня, та після опівночі російська армія завдала масованого удару по українській столиці дронами типу "Шахед".

У Києві пролунали потужні вибухи, активно працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях у небі.

Фото: Getty Images

Столицю атакували дрони

Внаслідок обстрілу зафіксовані падіння уламків ударних дронів у кількох районах столиці, через що зайнялися пожежі та є постраждалі і загиблі - дві особи.

"Уламки "Шахедів" впали на житлові багатоповерхівки у Дніпровському та Подільському районах столиці. У Голосіївському вони впали на територію промислової зони, у Дніпровському також зафіксоване падіння на заклад громадського харчування", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Фото: Getty Images

Наслідки атаки

Рятувальники ліквідовують наслідки у різних районах міста:

Дніпровський район: ліквідовано пожежу на верхніх поверхах 9-поверхівки. Загинула жінка

Подільський район: ліквідовано пожежу на 20-му поверсі житлового будинку

Голосіївський район: триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі. Загинула людина

Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі

Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі

Читайте також: