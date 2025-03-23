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РФ масовано ударила по Києву "Шахедами": з'явилися фото наслідків

РФ масовано ударила по Києву "Шахедами": з'явилися фото наслідків

Через масовану атаку дронів у Києві виникли пожежі / Фото: Getty Images

Падіння уламків зафіксовано у трьох районах столиці. 

Увечері, 22 березня, та після опівночі російська армія завдала масованого удару по українській столиці дронами типу "Шахед". 

У Києві пролунали потужні вибухи, активно працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях у небі. 

© Getty Images
Фото: Getty Images

Столицю атакували дрони

Внаслідок обстрілу зафіксовані падіння уламків ударних дронів у кількох районах столиці, через що зайнялися пожежі та є постраждалі і загиблі - дві особи.

"Уламки "Шахедів" впали на житлові багатоповерхівки у Дніпровському та Подільському районах столиці. У Голосіївському вони впали на територію промислової зони, у Дніпровському також зафіксоване падіння на заклад громадського харчування", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Наслідки атаки

Рятувальники ліквідовують наслідки у різних районах міста: 

  • Дніпровський район: ліквідовано пожежу на верхніх поверхах 9-поверхівки. Загинула жінка
  • Подільський район: ліквідовано пожежу на 20-му поверсі житлового будинку
  • Голосіївський район: триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі. Загинула людина
  • Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі
  • Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі

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