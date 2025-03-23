Нічний удар по Києву: загинула дитина 

Кількість загиблих та постраждалих зросла. аймолодшому постраждалому – всього 11 місяців.

Російська армія у ніч проти неділі, 23 березня, масовано атакувала Київ "Шахедами". Кількість загиблих зросла до трьох осіб. Серед них - дитина.

Про це повідомили у КМВА.

"Серед загиблих — батько та його маленька дочка. Ще 10 людей постраждали. Наймолодшому пораненому — лише 11 місяців", - йдеться у повідомленні.

У результаті нальоту дронів є поранені та загиблі, виникли пожежі, зафіксовані страшні руйнування у 5 районах міста.

Мова йде про Дніпровський, Подільський, Голосіївський, Деснянський та Шевченківський райони. У Дніпровському та Голосіївському районах загинули люди.

Нагадаємо, ввечері, 22 березня, та після опівночі російська армія завдала масованого удару по українській столиці дронами-камікадзе типу "Шахед". У Києві пролунали потужні вибухи, активно працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях у небі. Згодом з'явилися фото наслідків атаки.

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