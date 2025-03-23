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У Києві "Шахед" влучив в багатоквартирний будинок в Дніпровському районі

У Києві "Шахед" влучив в багатоквартирний будинок в Дніпровському районі

У ніч проти 23 березня в Дніпровському районі Києва російський безпілотник влучив в багатоквартирний житловий будинок / Фото: ТСН.ua

Росіяни продовжують атакувати українські міста.

За попередньою інформацією, у ніч проти 23 березня 2025 року ворожий БпЛА влучив в багатоквартирний будинок в Дніпровському районі Києва. 

Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соцмережах. 

На місце прямують служби. Інформація щодо постраждалих встановлюється.

"Шановні кияни, загроза зберігається. Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

У Голосіївському районі теж зафіксоване падіння уламків. Встановлюється інформація щодо постраждалих та руйнувань. 

"Над містом ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях" - повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. 

Пізніше мер Києва Віталій Кличко додав, що попередньо, в Дніпровському районі відбулося падіння уламків на нежитлове приміщення.

"Всі служби прямують на місце. Ворожа атака на Київ триває. Не залишайте укриттів!", - додав він. 

Нагадаємо, увечері 21 березня у Києві під час атаки російських ударних безпілотників уламки ворожого дрона упали на житловий будинок.

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