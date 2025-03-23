Російська атака на Київ: двоє людей загинули - ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки у різних районах міста після ворожої атаки.
Атака РФ на Київ: двоє людей загинули. Триває ліквідація наслідків.
Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах.
У ніч 23 березня ворог здійснив атаку на столицю. Рятувальники ліквідовують наслідки у різних районах міста:
- Дніпровський район: ліквідовано пожежу площею 100 кв.м на верхніх поверхах 9-поверхівки з розповсюдженням на покрівлю. Загинула жінка. Евакуйовано з будинку 27 осіб.
- За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.
- Подільський район: ліквідовано пожежу на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.
- Голосіївський район: триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м. Загинула людина.
- Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі.
- Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.
Інформація оновлюється.
Нагадаємо, що у столиці унаслідок атаки сталося загоряння у закладі харчування та на висотному поверсі багатоквартирного будинку.
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