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Російська атака на Київ: двоє людей загинули - ДСНС

Російська атака на Київ: двоє людей загинули - ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки у різних районах міста після атаки ворога 23 березня 2025 року / Фото: t.me/s/dsns_telegram

Рятувальники ліквідовують наслідки у різних районах міста після ворожої атаки.

Атака РФ на Київ: двоє людей загинули. Триває ліквідація наслідків.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах. 

У ніч 23 березня ворог здійснив атаку на столицю. Рятувальники ліквідовують наслідки у різних районах міста: 

  • Дніпровський район: ліквідовано пожежу площею 100 кв.м  на верхніх поверхах 9-поверхівки з розповсюдженням на покрівлю.  Загинула жінка. Евакуйовано з будинку 27 осіб.
  • За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир. 
  • Подільський район: ліквідовано пожежу на площі 20 кв.м на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.
  • Голосіївський район: триває ліквідація пожежі 4-поверхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. м. Ліквідовано загоряння житлового вагончика  та вантажних автомобілів на площі 60 кв. м.  Загинула людина.
  • Деснянський район: загоряння на відкритій території в лісосмузі.
  • Шевченківський район: пошкоджені 2 легкових автомобілі.

Інформація оновлюється.

Нагадаємо, що у столиці унаслідок атаки сталося загоряння у закладі харчування та на висотному поверсі багатоквартирного будинку

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