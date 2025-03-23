Российская атака на Киев: два человека погибли — ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия в разных районах города после вражеской атаки.

Атака РФ на Киев : два человека погибли. Идет ликвидация последствий.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.

В ночь 23 марта враг совершил атаку на столицу. Спасатели ликвидируют последствия в разных районах города:

Днепровский район: ликвидирован пожар площадью 100 кв.м на верхних этажах 9-этажки с распространением на кровлю. Погибла женщина. Эвакуированы из дома 27 человек.

По другому адресу на 6-м этаже 16-этажного дома повреждено окно, пол и потолок одной из квартир.

Подольский район: ликвидирован пожар на площади 20 кв.м на 20 этаже 25-этажного жилого дома.

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Голосеевский район: продолжается ликвидация пожара 4-этажного офисно-складского здания на площади 2000 кв. м. Ликвидировано возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей на площади 60 кв. м. Погиб человек.

Деснянский район: возгорание на открытой территории в лесополосе.

Шевченковский район: повреждены 2 легковых автомобиля.

2 человека погибли в результате атаки врага на Киев 23 марта 2025 года (8 фото)

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Напомним, что в столице в результате атаки произошло возгорание в заведении питания и на высотном этаже многоквартирного дома.

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