Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российская атака на Киев: два человека погибли — ГСЧС

Российская атака на Киев: два человека погибли — ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия в разных районах города после атаки врага 23 марта 2025 года / Фото: t.me/s/dsns_telegram

Спасатели ликвидируют последствия в разных районах города после вражеской атаки.

Атака РФ на Киев : два человека погибли. Идет ликвидация последствий.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.

В ночь 23 марта враг совершил атаку на столицу. Спасатели ликвидируют последствия в разных районах города:

  • Днепровский район: ликвидирован пожар площадью 100 кв.м на верхних этажах 9-этажки с распространением на кровлю. Погибла женщина. Эвакуированы из дома 27 человек.
  • По другому адресу на 6-м этаже 16-этажного дома повреждено окно, пол и потолок одной из квартир.
  • Подольский район: ликвидирован пожар на площади 20 кв.м на 20 этаже 25-этажного жилого дома.
  • Голосеевский район: продолжается ликвидация пожара 4-этажного офисно-складского здания на площади 2000 кв. м. Ликвидировано возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей на площади 60 кв. м. Погиб человек.
  • Деснянский район: возгорание на открытой территории в лесополосе.
  • Шевченковский район: повреждены 2 легковых автомобиля.

Информация обновляется.

Напомним, что в столице в результате атаки произошло возгорание в заведении питания и на высотном этаже многоквартирного дома.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация