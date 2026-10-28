Поки Київ був під обстрілом, підліток викрав авто військового та потрапив у ДТП

Підліток у Києві вкрав авто військового / © Поліція Києва

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У той час як Київ перебував під ракетним обстрілом, 16-річний киянин скоїв викрадення припаркованого автомобіля, аби вразити своїх знайомих. Поїздка на чужих колесах закінчилася ДТП та врученням підозри від правоохоронців.

Про це повідомили у поліції Києва.

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У Києві під час ракетної атаки 16-річний підліток викрав авто військового та скоїв ДТП

За інформацією столичної поліції, потерпілим виявився військовослужбовець. Чоловік залишив свій транспортний засіб марки «ВАЗ» на проспекті Академіка Палладіна та вирушив до найближчого укриття, щоб перечекати повітряну загрозу.

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Тим часом вулицею проходив неповнолітній школяр. Помітивши чуже авто, юнак вирішив заволодіти ним без відома господаря. Він зламав блок запалювання, зумів запустити мотор і вирушив у поїздку міськими вулицями, сподіваючись похизуватися перед друзями.

Утім, катання тривало недовго: під час руху хлопчина не впорався з кермуванням і врізався в інший припаркований легковик. Одразу після зіткнення винуватець пригоди втік з місця ДТП.

Правоохоронці оперативно встановили особу порушника та офіційно повідомили юнаку про підозру у скоєнні злочину.

© Поліція Києва

© Поліція Києва

© Поліція Києва

ДТП: останні новини

Нагадаємо, Тернопільський апеляційний суд посилив покарання для колишнього депутата Кременецької районної ради, який скоїв смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Суд скасував попереднє рішення Зборівського районного суду через надмірну м’якість і призначив обвинуваченому п’ять років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років. Вирок уже набрав законної сили.

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Трагедія сталася 19 травня 2025 року в селі Старий Вишнівець. Керуючи автомобілем «Mitsubishi Colt» у нетверезому стані, водій втратив контроль, виїхав на зустрічну смугу та узбіччя, де збив військовослужбовця, який перебував біля власного припаркованого авто. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Під час судових засідань обвинувачений повністю визнав свою провину за ч. 3 ст. 286-1 КК України та частково компенсував родині загиблого матеріальні збитки, однак прокуратура успішно оскаржила початковий вирок у три роки ув’язнення.

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