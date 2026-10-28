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- Киев
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Пока Киев был под обстрелом, подросток угнал авто военного и попал в ДТП
Во время ракетной атаки на Киев 16-летний подросток угнал автомобиль военного.
В то время как Киев находился под ракетным обстрелом, 16-летний киевлянин совершил угон припаркованного автомобиля, чтобы удивить своих знакомых. Поездка на чужих колесах завершилась ДТП и вручением подозрения от правоохранителей.
Об этом сообщили в полиции Киева.
В Киеве во время ракетной атаки 16-летний подросток угнал авто военного и совершил ДТП
По информации столичной полиции, потерпевшим оказался военнослужащий. Мужчина оставил свое транспортное средство марки «ВАЗ» на проспекте Академика Палладина и отправился в ближайшее укрытие, чтобы переждать воздушную угрозу.
Тем временем по улице проходил несовершеннолетний школьник. Заметив чужое авто, юноша решил завладеть им без ведома хозяина. Он сломал блок зажигания, сумел запустить мотор и отправился в поездку по городским улицам, надеясь похвастаться перед друзьями.
Впрочем, катание длилось недолго: во время движения парень не справился с управлением и врезался в другую припаркованную легковушку. Сразу после столкновения виновник происшествия сбежал с места ДТП.
Правоохранители оперативно установили личность нарушителя и официально сообщили молодому человеку о подозрении в совершении преступления.
ДТП: последние новости
Напомним, Тернопольский апелляционный суд ужесточил наказание для бывшего депутата Кременецкого районного совета, совершившего смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Суд отменил предварительное решение Зборовского районного суда из-за чрезмерной мягкости и назначил обвиняемому пять лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на восемь лет. Приговор уже вступил в законную силу.
Трагедия произошла 19 мая 2025 года в селе Старый Вишневец. Управляя автомобилем «Mitsubishi Colt» в нетрезвом состоянии, водитель потерял контроль, выехал на встречную полосу и обочину, где сбил находившегося возле собственного припаркованного авто военнослужащего. От полученных травм потерпевший погиб на месте.
В ходе судебных заседаний обвиняемый полностью признал свою вину по ч. 3 ст. 286-1 УК и частично компенсировал семье погибшего материальный ущерб, но прокуратура успешно обжаловала первоначальный приговор в три года заключения.