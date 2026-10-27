Метро Києва під атакою РФ: які гілки працюють і де залишаються обмеження

У Києві оновили схему руху поїздів метрополітену / © Фото з відкритих джерел

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У Києві відновили рух поїздів на ділянці зеленої лінії метрополітену між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір». Раніше через пошкодження інфраструктури на Південному мосту поїзди курсували лише окремими ділянками.

Про це повідомили у Київському метрополітені.

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Як зараз працюють лінії метро Києва

Зелена лінія. Поїзди курсують на двох ділянках: між станціями «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний хутір». На першій ділянці у вечірню годину пік інтервал руху поїздів має становити 4 хвилини 30 секунд.

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Червона лінія. Поїзди курсують між станціями «Академмістечко» — «Лісова». Усі станції відкриті для пасажирів. Водночас у разі оголошення повітряної тривоги рух поїздів наземною ділянкою лінії призупинятимуть.

Синя лінія працює у звичайному режимі.

У метрополітені також нагадали, що під час повітряної тривоги всі підземні станції працюватимуть як укриття.

Що сталося з інфраструктурою метро

У ніч проти 27 жовтня під час російської атаки на Київ було пошкоджено Південний міст та розташовану на ньому інфраструктуру метрополітену. Через це рух поїздів зеленою лінією тимчасово обмежили, а фахівці профільних служб розпочали обстеження та відновлювальні роботи.

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Про відновлення руху на інших ділянках і повернення до звичайного режиму роботи метрополітен обіцяє повідомляти додатково.

Транспорт Києва після нічної атаки — що змінилося

Унаслідок російського удару в ніч проти 27 жовтня було пошкоджено Південний міст, через що рух транспорту ним перекрили. Фахівці оцінювали масштаби руйнувань, а обмеження на мосту ускладнили сполучення між правим і лівим берегами столиці. Інформацію про пошкодження Південного мосту оприлюднили вранці.

Через зміни в роботі метро та перекриття мосту міська влада посилила наземне сполучення. На тимчасовому автобусному маршруті № 1-М збільшили кількість транспорту, а автобуси № 22 і № 91 спрямували через Дарницький міст. Це має допомогти пасажирам дістатися потрібних районів, поки діють обмеження. Зміни торкнулися маршрутів автобусів і кількості рейсів.

Для додаткового сполучення між берегами Дніпра також запланували рейси Kyiv City Express у години пік у період від 27 до 30 жовтня. Електрички мають частково компенсувати транспортні обмеження, спричинені пошкодженням мосту та змінами в русі метро. Для пасажирів оприлюднили розклад додаткових рейсів Kyiv City Express.

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