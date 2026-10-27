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- Київ
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Метро Києва під атакою РФ: які гілки працюють і де залишаються обмеження
У Києві відновили рух поїздів зеленою лінією метро між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір», який призупиняли після нічної російської атаки на Південний міст.
У Києві відновили рух поїздів на ділянці зеленої лінії метрополітену між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір». Раніше через пошкодження інфраструктури на Південному мосту поїзди курсували лише окремими ділянками.
Про це повідомили у Київському метрополітені.
Як зараз працюють лінії метро Києва
Зелена лінія. Поїзди курсують на двох ділянках: між станціями «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний хутір». На першій ділянці у вечірню годину пік інтервал руху поїздів має становити 4 хвилини 30 секунд.
Червона лінія. Поїзди курсують між станціями «Академмістечко» — «Лісова». Усі станції відкриті для пасажирів. Водночас у разі оголошення повітряної тривоги рух поїздів наземною ділянкою лінії призупинятимуть.
Синя лінія працює у звичайному режимі.
У метрополітені також нагадали, що під час повітряної тривоги всі підземні станції працюватимуть як укриття.
Що сталося з інфраструктурою метро
У ніч проти 27 жовтня під час російської атаки на Київ було пошкоджено Південний міст та розташовану на ньому інфраструктуру метрополітену. Через це рух поїздів зеленою лінією тимчасово обмежили, а фахівці профільних служб розпочали обстеження та відновлювальні роботи.
Про відновлення руху на інших ділянках і повернення до звичайного режиму роботи метрополітен обіцяє повідомляти додатково.
Транспорт Києва після нічної атаки — що змінилося
Унаслідок російського удару в ніч проти 27 жовтня було пошкоджено Південний міст, через що рух транспорту ним перекрили. Фахівці оцінювали масштаби руйнувань, а обмеження на мосту ускладнили сполучення між правим і лівим берегами столиці. Інформацію про пошкодження Південного мосту оприлюднили вранці.
Через зміни в роботі метро та перекриття мосту міська влада посилила наземне сполучення. На тимчасовому автобусному маршруті № 1-М збільшили кількість транспорту, а автобуси № 22 і № 91 спрямували через Дарницький міст. Це має допомогти пасажирам дістатися потрібних районів, поки діють обмеження. Зміни торкнулися маршрутів автобусів і кількості рейсів.
Для додаткового сполучення між берегами Дніпра також запланували рейси Kyiv City Express у години пік у період від 27 до 30 жовтня. Електрички мають частково компенсувати транспортні обмеження, спричинені пошкодженням мосту та змінами в русі метро. Для пасажирів оприлюднили розклад додаткових рейсів Kyiv City Express.