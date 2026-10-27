Наслідки нічної атаки на Київ: пошкоджений Південний міст і закриті станції метро

Південний міст / © Київська міська прокуратура

Реклама

У Києві через російську атаку запровадили транспортні обмеження. Зокрема, обмежено рух Південним мостом, а поїзди зеленої гілки метро курсують на окремих ділянках.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Реклама

Через ворожу атаку на столицю обмежили рух транспорту Південним мостом.

Реклама

Рух поїздів було змінено на зеленій, Сирецько-Печерській, лінії метрополітену. Наразі вони курсують на двох ділянках:

між станціями «Сирець» і «Видубичі»;

між станціями «Осокорки» і «Червоний Хутір».

На червоній лінії поїзди курсують між станціями «Академмістечко» — «Дарниця». Станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово зачинені для пасажирських перевезень.

Пізніше очільник міста Віталій Кличко уточнив, що під час обстрілу Києва ворог влучив у Південний міст, в результаті чого було пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 27 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами.

Реклама

Ми раніше інформували, що у Києві пізно ввечері, 26 жовтня, під час «червоної» повітряної тривоги пролунали вибухи.

Новини партнерів