Росія б’є ракетами і дронами по Південному мосту в Києві: військові зробили важливу заяву

Південний міст. / © УНІАН

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Вночі проти 27 листопада армія РФ вкотре вдарила кількома ракетами по Південному мосту в Києві. Втім, влучання яких саме повітряних цілей сталось, наразі встановлюють фахівці.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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За його словами, російські війська випустили по столиці 16 балістичних ракет — це «Іскандери-М» і «С-400». Однак які саме ракети влучили по Південному мосту точно сказати можуть фахівці, які працюють на місці ударів.

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За словами представника ПС, кілька балістичних ракет влучили в Південний міст. Однак, пояснив Ігнат, зруйнувати такі масштабні споруди непросто.

«Звісно, це полотно можна відновити, адже мости не так легко зруйнувати, як дехто думає. Але це все одно створює певні незручності. На відновлення потрібен час», — заявив Ігнат.

Удар по Південному мосту 27 жовтня

Цієї ночі армія РФ знову вдарила по Південному мосту в Києві. Внаслідок атаки було пошкоджено наземну інфраструктуру метро. На частині «зеленої гілки» — між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір» — призупинили рух поїздів. Окрім того, рух транспорту мостом закрили.

На кадра у Мережі видно, що Південний міст зазнав значних пошкоджень: утворилася велика діра, руйнувань зазнали колії і дорожнє полотно. У Департаменті транспортної інфраструктури кажуть, що наразі терміни відновлення переправи невідомі.

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Зауважимо, вперше РФ атакувала дроном Південний міст 1 жовтня. Влучання сталось по дорожньому полотну та огорожі мосту в момент, коли ним проїжджав потяг метро. Інші «прильоти» були 2 і 22 жовтня.

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