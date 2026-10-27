Зяє величезна вирва: наслідки балістичного удару по Південному мосту в Києві зняли на відео

Пошкодження Південного мосту в Києві після російської атаки 27 жовтня / © скриншот з відео

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Після російської ракетної атаки Південний міст у Києві зазнав значних пошкоджень. На знятому журналістами відео видно пошкодження дорожнього полотна, колій та велику діру.

Про це свідчить включення кореспондентки Анни Ужвенко з місця подій.

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На відео зафіксовано наслідки пошкоджень мосту та роботу ремонтних служб на місці. Велика група фахівців та робітників у помаранчевих сигнальних жилетах оцінюють масштаби пошкоджень та проводять відновлювальні роботи.

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Задіяні вантажні автомобілі та інша дорожньо-будівельна техніка.

На ролику також видно пошкодження дорожнього полотна та трамвайних колій. Йдеться про велику наскрізну дірку поміж рейок, розбите залізобетонне перекриття та погнуту арматуру.

«Строки відновлення Південного моста невідомі, адже наразі ще триває оцінка пошкоджень», — повідомили у пресцентрі Департаменту транспортної інфраструктури 5 каналу.

Дата публікації 14:47, 27.10.26 Кількість переглядів 2 Руйнування Південного мосту в Києві зняли на відео

Атака на Південний міст у Києві — що відомо

Зауважимо, раніше стало відомо, що унаслідок чергового нічного удару РФ по Південному мосту в Києві було пошкоджено наземну інфраструктуру метро, рух переправою закрито на перевірку. Міський голова столиці Віталій Кличко зазначив, що на Південному мосту фахівці оцінюють ступінь пошкоджень, рух наразі закритий.

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Зміни в русі в Києві після атаки — метро, автобуси та електрички

Через атаку на Південний міст КМДА повідомила про змінили в роботу транспорту:

на «червоній» лінії метро поїзди курсують від «Академмістечка» до «Лісової»,

на «зеленій» — рух призупинено між «Осокорками» та «Червоним хутором».

Для розвантаження метро на маршруті № 1-М виставили 15 автобусів, а маршрути № 22 і № 91 пустили через Дарницький міст, збільшивши на них кількість рухомого складу до 14 та семи одиниць відповідно.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що інші мости столиці працюють, але навантаження на них зросло. Він доручив прискорити відновлювальні роботи та задіяти додатковий наземний транспорт.

Через зупинку частини «зеленої» лінії метро «Укрзалізниця» запускає додаткові рейси Kyiv City Express у години пік від 27 до 30 жовтня, забезпечивши інтервал руху від 15 хвилин. Додаткові поїзди курсуватимуть півкільцем через Дарницький та Північний мости, з відправленням із визначених колій на станціях «Видубичі», «Дарниця» та «Почайна».

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