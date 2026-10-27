У Києві після російської атаки на гуртожиток двоє студентів у реанімації: що відомо про їхній стан

Атака РФ на Київ / © Національна поліція України

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Через російську атаку у Деснянському районі Києва, яка стаался пізно ввечері 26 жовтня, пошкоджено сімейний гуртожиток ДТЕУ, де мешкали близько 200 людей. Двоє студентів отримали важкі поранення й перебувають у реанімації.

Про це повідомляє «День.LIVE».

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Атака на гуртожиток ДТЕУ в Києві: що відомо

Зазначається вирва від вибуху утворилася приблизно за 10 метрів від будівлі гуртожитку. У споруді вибито вікна та пошкоджено фасад, а також виведено з ладу трансформаторну підстанцію й генератор потужністю 120 кВт. На території вишу триває ліквідація наслідків удару.

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Повідомляється, що більшість постраждалих у виші — це студенти. підтвердив, що двоє студентів перебувають у лікарні, та спростував чутки про загиблих на території університету:

«Вже прооперували, але хлопця очікує ще друга операція — нейрохірургія. Ні, загиблих немає. Ця інформація, яка була розповсюджена, стосовно загиблих на території університету, не відповідає дійсності», — зазначив ректор ДТЕУ Анатолій Мазаракі.

За словами голови Деснянської РДА Максима Бахматова, окрім території університету, у Деснянському районі пошкоджено навколишні житлові будинки та навчальні заклади. Це була вже друга балістична атака по Лісовому масиву.

«Ми маємо пошкоджені вікна, пошкоджений генератор приблизно в п’яти будинках, в університеті і гуртожитку. Також школи 189-192 постраждали. Наразі інформація підтверджена про 10 потерпілих і одного загиблого, на жаль», — зазначив голова Деснянської РДА Максим Бахматов.

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Окрім Деснянського району, пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок атаки зафіксовано також в Оболонському та Голосіївському районах столиці.

Атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Києву, поціливши по території університету, студентського гуртожитку, парку «Кіото» та цивільній інфраструктурі поруч із метро.

Раніше ми повідомляли, що одна людина загинула, ще 15 постраждали внаслідок ракетної атаки на Київ. Балістикою росіяни вдарили у дві хвилі.

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