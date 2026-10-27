Метро Киева под атакой РФ: какие ветки работают и где остаются ограничения

В Киеве обновили схему движения поездов метрополитена / © Фото из открытых источников

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В Киеве возобновили движение поездов на участке зеленой линии метрополитена между станциями «Осокорки» и «Красный хутор». Ранее из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту поезда курсировали только по отдельным участкам.

Об этом сообщили в Киевском метрополитене.

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Как сейчас работают линии метро Киева

Зеленая линия. Поезда курсируют на двух участках: между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и «Осокорки» — «Красный хутор». На первом участке вечером пик интервал движения поездов должен составлять 4 минуты 30 секунд.

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Красная линия. Поезда курсируют между станциями «Академгородок» — «Лесная». Все станции открыты для пассажиров. В то же время, в случае объявления воздушной тревоги движение поездов наземным участком линии будут приостанавливать.

Синяя линия работает в обычном режиме.

В метрополитене также напомнили, что во время воздушной тревоги все подземные станции будут работать как укрытие.

Что произошло с инфраструктурой метро

В ночь на 27 октября во время российской атаки на Киев был поврежден Южный мост и расположенная на нем инфраструктура метрополитена. Поэтому движение поездов зеленой линией временно ограничили, а специалисты профильных служб приступили к обследованию и восстановительным работам.

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О возобновлении движения на других участках и возвращении в обычный режим работы метрополитен обещает сообщать дополнительно.

Транспорт Киева после изменившейся ночной атаки

В результате российского удара в ночь на 27 октября был поврежден Южный мост, из-за чего движение транспорта им перекрыли. Специалисты оценивали масштабы разрушений, а ограничения на мосту усложнили сообщение между правым и левым берегами столицы. Информацию о повреждении Южного моста обнародовали утром.

Из-за изменений в работе метро и перекрытия моста городские власти усилили наземное сообщение. На временном автобусном маршруте №1-М увеличили количество транспорта, а автобусы №22 и №91 направили через Дарницкий мост. Это должно помочь пассажирам добраться до нужных районов, пока действуют ограничения. Изменения коснулись маршрутов автобусов и количества рейсов.

Для дополнительного сообщения между берегами Днепра также запланировали рейсы Kyiv City Express в часы пик в период с 27 по 30 октября. Электрички частично компенсируют транспортные ограничения, вызванные повреждением моста и изменениями в движении метро. Для пассажиров обнародовали расписание дополнительных рейсов Kyiv City Express.

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