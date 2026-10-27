Нові водні переправи через Дніпро і безпека мостів у Києві: Кличко повідомив, що вирішила Рада оборони

Міський голови Києва Віталій Кличко / © Associated Press

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Рада оборони Києва 27 жовтня розглянула питання будівництва нових переправ через річку Дніпро та безпеки мостових споруд. Військові та влада столиці обговорили ключові рішення.

Про це повідомив міський голови Києва Віталій Кличко.

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«Сьогодні відбулася Рада оборони столиці. Серед питань, які розглянули, зокрема — реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та під’їзних шляхів до них», — йдеться у заяві міського голови.

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Кличко нагадав, що з відповідною ініціативою раніше виступила держава, після чого Кабінет міністрів ухвалив необхідну постанову.

Місця для розміщення переправ визначатиме військове командування, а погодженням, зокрема, займатиметься Київська міська військова адміністрація.

Міський голова зазначив, що відповідно до рекомендації уряду Київ має передбачити 1 млрд грн на реалізацію цього проєкту.

Крім того, на засіданні Ради оборони столиці учасники обговорили питання безпеки експлуатації мостових споруд Києва на тлі посилення російських обстрілів критичної інфраструктури. Кличко повідомив, що фахівці профільних міських установ працюють над додатковими технічними рішеннями, які мають допомогти зберегти конструкції мостових переправ через Дніпро.

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Міський голова додав, що за цим напрямом учасники засідання також заслухали пропозиції військових.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр відновлення Микола Калашник повідомив, що у Києві готують резервні маршрути на випадок руйнування мостів через Дніпро. Посадовець анонсував створення насипних дамб з понтонними переправами, які за кілька місяців мають забезпечити до половини пропускної спроможності столиці.

Крім того, у планах є зведення швидкоспоруджуваних бетонних конструкцій та довгостроковий проєкт будівництва тунелю під Дніпром вартістю в десятки мільярдів гривень. Проте головним пріоритетом залишається захист і збереження наявних мостів.

Атака на Київ та Південний міст 27 жовтня — що відомо

Зауважимо, внаслідок двох хвиль балістичних ударів армії РФ по Києву у ніч проти 27 жовтня загинула 46-річна жінка та понад десяток людей отримали поранення, зокрема двоє медиків «швидкої». Руйнування та пошкодження зафіксували у шістьох районах міста: постраждали житлові будинки, медзаклади, університетські гуртожитки, ТРЦ та авто.

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Крім того, окупанти вдарили по Південному мосту та інфраструктурі метрополітену, через що переправу перекрито в обох напрямках, а рух поїздів на «зеленій» лінії та рух наземного транспорту частково змінено й обмежено.

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