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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Київ пережив дві хвилі ударів балістикою: є жертва, влучання по мосту і метро - усі деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Київ пережив дві хвилі ударів балістикою: є жертва, влучання по мосту і метро - усі деталі

© Національна поліція України

Від вечора 23 жовтня армія Росії здійснила дві хвилі атак по Києву, завдавши ракетних ударів балістикою. Станом на сьогоднішній ранок відомо про одного загиблого і понад десяток поранених мешканців.

Що відомо про російські удари по Києву і його наслідки — читайте на сайті ТСН.ua.

Російські війська напередодні увечері та посеред ночі атакували столицю балістичними ракетами. Остання повітряна тривога червоного рівня тривала від від 03:25 до 04:21. Наслідки атаки фіксують у у шести районах міста.

Удари по Києву — які наслідки

За даними місцевої влади, зокрема, під під час вечірньої і нічної хвиль росіяни атакували Деснянський, Дніпровський, Подільський і Оболонський райони.

У столиці пошкоджено багатоповерхові і приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метро, гуртожиток університету, бізнес-центр, адміністративну будівлю, трамваї та автомобілі.

Крім того, РФ вкотре вдарила по Південному мосту і пошкодила інфраструктуру метро. Рух переправою зупинено.

Влучання в інфраструктуру метро на Південному мосту. / © Віталій Кличко/Тelegram

Влучання в інфраструктуру метро на Південному мосту. / © Віталій Кличко/Тelegram

Влучання в інфраструктуру метро на Південному мосту. / © Віталій Кличко/Тelegram

Влучання в інфраструктуру метро на Південному мосту. / © Віталій Кличко/Тelegram

Атака на Київ — що відомо про жертв

Зранку мер столиці Віталій Кличко повідомив, що одна людина загинула, а 14 отримали травми.

Водночас у Нацполіції уточнили, що Деснянському районі загинула 46-річна жінка. Серед потерпілих є двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.

Перекриття мосту і рух транспорту

Через російський удар тимчасово перекритий рух транспорту Південним мостом в обох напрямках.

Рух поїздів на «зеленій лінії» здійснюється між станціями «Сирець» — «Видубичі». Водночас рух поїздів між «Осокорками» і «Червоним хутором» тимчасово призупинений.

На «червоній лінії» рух поїздів здійснюється між станціями «Академмістечко» — «Лісова». Всі станції, зокрема «Чернігівська» та «Лісова», відкриті для пасажирів.

Окрім того, у столиці в окремих районах було посилено рух наземного транспорту. На деякі маршрути запустили більшу кількість автобусів.

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