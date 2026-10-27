Таксі в Києві більше не зможе різко здорожчати під час тривог: що змінилося

Таксі / © inpoland

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У Києві службам таксі заборонили надмірно піднімати ціни під час тривог чи перекриттів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Таксі під час тривог у Києві: що тепер буде з цінами

За його словами, Мінінфраструктури та Мінекономіки підписали угоду з Bolt, Uklon, Uber і OPTI, щоб ціни не злітали під час тривог та збоїв із транспортом. Правила діють під час зупинки метро чи надзвичайних подій — як-от після атаки на Південний міст.

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Укладена угода встановлює чітку «межу» підвищення тарифів у разі форс-мажорів. Максимальне націнювання обмежене 75% від базової вартості поїздки без урахування заторів чи надзвичайного стану:

Якщо базовий тариф від пункту А до пункту Б становить 200 грн , гранична вартість поїздки під час обмежень буде не більшою за 350 грн .

Якщо базовий тариф складає 300 грн, максимальна сума не перевищуватиме 525 грн.

При цьому пасажири зберігають можливість самостійно збільшувати запропоновану ціну для швидшого пошуку авто, проте підсумкова вартість у будь-якому разі регулюватиметься встановленими межами.

«Таке обмеження цін діятиме щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту і рух мостами. Часто саме тоді попит на поїздки найвищий, а людям треба дістатися додому», — зазначив Корецький.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що уряд розраховує на відповідальність сервісів таксі та уважно стежитиме за дотриманням нових правил.

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До прикладу, сервіс Bolt уже розсилає пасажирам сповіщення про обмеження цін під час тривог — не більше +75% до базового тарифу, як передбачено меморандумом з урядом, передає Новини.LIVE.

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Транспортний колапс у Києві — останні новини

Нагадаємо, 27 жовтня після атаки балістичними ракетами на Київ Південний міст не працює, а основні магістралі столиці стоять у заторах. Через перекриття Південного мосту, масштабні затори та підвищений попит вартість таксі між лівим і правим берегами Києва суттєво зросла.

Вже вранці 27 жовтня стало відомо про пошкодження Південного мосту та інфраструктури метрополітену внаслідок нового удару. Через це рух транспорту мостом перекрили в обох напрямках, а на «зеленій» лінії метро запровадили обмеження.

Також і раніше, 22 жовтня Київ накрив транспортний колапс після нічної російської атаки. Було пошкоджено інфраструктуру Південного мосту та метрополітену. Утворилися затори. Рух поїздів зеленою лінією метро розірвано на дві окремі ділянки.

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