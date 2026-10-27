Київ "паралізував" транспортний колапс: міст закритий, на дорогах кілометрові затори, а таксі — "золоте" (відео)

Південний міст

Реклама

Уранці 27 жовтня в Києві суттєво ускладнений рух транспорту. Після нічної російської атаки балістичними ракетами перекрили Південний міст, зупинили рух метро на частині «зеленої» лінії, а на ключових магістралях столиці утворилися багатокілометрові затори.

ТСН.ua зібрав актуальну інформацію про затори в Києві, роботу метро та громадського транспорту, ціни на таксі, а також варіанти, як дістатися з лівого берега на правий і навпаки.

Реклама

Атака на Київ 27 жовтня: що сталося з Південним мостом

У ніч проти 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Про влучання в Південний міст та адміністративну будівлю повідомили у КМВА та мер Києва Віталій Кличко. За інформацією міської влади, внаслідок удару пошкоджено автомобільну частину мосту та наземну інфраструктуру метрополітену.

Реклама

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що ворог влучив саме в Південний міст. За його словами, через це було пошкоджено інфраструктуру метро, а фахівці метрополітену працювали на місці всю ніч.

«Рух поїздів між станціями „Осокорки“ — „Червоний хутір“ на зеленій гілці метро тимчасово призупинений через влучання в інфраструктуру метро на Південному мосту», — повідомив Віталій Кличко.

У КМВА також підтвердили, що рух автомобільного транспорту Південним мостом довелося тимчасово обмежити через наслідки атаки.

Патрульна поліція Києва окремо повідомила, що рух мостом перекритий для транспорту в обох напрямках і закликала водіїв враховувати це під час планування поїздок.

Реклама

© Новини.LIVE

© Telegram

Південний міст у Києві закритий: як доїхати з лівого берега на правий

Рух Південним мостом тимчасово перекритий в обох напрямках — про це повідомила Патрульна поліція Києва. Відповідно, скористатися ним для поїздки між лівим і правим берегами зараз не можна.

Поліція також оприлюднила схему об’їзних маршрутів. Для легкового транспорту об’їзд здійснюється проспектом Миколи Бажана на Дніпровську набережну — у напрямку Дарницького мосту та мосту Патона.

Вантажний транспорт із Бориспільської траси спрямовують на вулицю Старобориспільську, а далі — вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту.

© Патрульна поліція Києва

Основною альтернативою для автомобілів став Дарницький міст. Саме через нього, за інформацією КМДА, також перенаправили частину громадського транспорту, зокрема автобуси №22 та №91.

Реклама

Через це найбільші затори утворилися на лівому березі — зокрема, на під’їздах до переправи. За наявними даними, затор тягнеться від Харківського масиву.

На правому березі рух також суттєво ускладнений, зокрема на проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського та Берестейському, а також на Набережно-Рибальській, Жилянській та вулиці Івана Виговського.

Як доїхати з правого берега Києва на лівий

Для поїздок у зворотному напрямку ситуація аналогічна: Південний міст закритий для руху в обидва боки, тому автомобілістам доводиться користуватися альтернативними переправами.

Один з основних маршрутів — через Дарницький міст. Через перерозподіл транспортного потоку на під’їздах до нього утворилися значні затори, тож на дорогу варто закладати більше часу.

Для частини пасажирів альтернативою залишається «червона» лінія метро, яка станом на ранок працює у звичайному режимі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко: за його словами, рух поїздів здійснюється між станціями «Академмістечко» та «Лісова», а всі станції, зокрема «Чернігівська» та «Лісова», відкриті для пасажирів.

Як працює метро в Києві після атаки 27 жовтня

Робота метро протягом ночі та ранку змінювалася. Про поточну ситуацію повідомили у КМДА та Київському метрополітені, а мер Києва Віталій Кличко окремо розповів про відновлення руху на «червоній» лінії.

Станом на ранок 27 жовтня ситуація така:

«Червона» лінія: за інформацією Кличка, поїзди курсують між станціями «Академмістечко» та «Лісова». Усі станції, зокрема «Чернігівська» та «Лісова», відкриті для пасажирів.

«Зелена» лінія: поїзди курсують лише між «Сирцем» і «Видубичами».

Ділянка «Осокорки» — «Червоний хутір»: рух поїздів тимчасово призупинений. Про це повідомив Віталій Кличко, пояснивши це влучанням в інфраструктуру метро на Південному мосту.

Південний міст: рух поїздів метро через нього не здійснюється.

Автобуси через Дарницький міст: як змінили маршрути №22 і №91

Через закриття Південного мосту в Києві змінили маршрути автобусів №22 та №91. Як повідомили в КМДА, тепер вони курсують через Дарницький міст в обох напрямках.

На маршруті №22 працюють 14 автобусів. П’ять із них, за даними КМДА, курсують за скороченою схемою — від вулиці Тростянецької до станції метро «Либідська». На маршруті №91 працюють сім автобусів.

Через збільшення навантаження на «червону» лінію метро на тимчасовому автобусному маршруті №1-М працюють 15 одиниць транспорту — таку інформацію також надали в КМДА.

Також через перекриття на вулиці Новокостянтинівській змінили маршрут автобуса №72. У напрямку станції метро «Контрактова площа» він курсує вулицями Тульчинською, Кирилівською та Миколи Кравченка, а в напрямку масиву «Синьоозерний» — вулицями Миколи Кравченка та Кирилівською.

«Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації, завчасно планувати свої маршрути та стежити за оперативними змінами в роботі громадського транспорту на офіційних інформаційних ресурсах», — зазначили в КМДА.

Ціни на таксі в Києві 27 жовтня: скільки коштує поїздка між берегами

Через перекриття Південного мосту, масштабні затори та підвищений попит вартість таксі між лівим і правим берегами Києва суттєво зросла.

За даними користувачів, вранці 27 жовтня поїздка з лівого берега на правий може коштувати від 700 до 1000 грн. Конкретна ціна залежить від району відправлення та призначення, сервісу таксі й поточного попиту.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок удару в столиці зафіксували влучання та пошкодження у Деснянському і Дніпровському районах. Під ударом опинилися територія поблизу станції метро, гуртожиток одного з університетів, медичні заклади та інша цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 10 постраждали, дев’ятьох поранених госпіталізували.

Вже вранці 27 жовтня стало відомо про пошкодження Південного мосту та інфраструктури метрополітену внаслідок нового удару. Через це рух транспорту мостом перекрили в обох напрямках, а на «зеленій» лінії метро запровадили обмеження.

Новини партнерів

Новини партнерів