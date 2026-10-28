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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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327
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Хмари, вітер і не тільки: прогноз погоди для Києва та області на середу, 28 жовтня

На жителів столичного регіону у середу чекає прохолодна осіння погода з помірним північно-східним вітром та коливанням температури від +7 до +14 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Осінь

Осінь / © Pixabay

У середу, 28 жовтня, у столиці та на Київщині очікується хмарна погода з температурою до +12…+14 градусів, а синоптики попереджають про можливий невеликий дощ і помірний вітер.

Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині 28 жовтня хмарну погоду із проясненнями. Можливий невеликий дощ. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, у столиці буде до +10…+12 градусів вище нуля.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що весь день у Києві буде хмарним. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +7 до +10 градусів тепла.

Погода у Києві 28 жовтня / © скриншот

Погода у Києві 28 жовтня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 28 жовтня.

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