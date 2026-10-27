Бійка в метро Києва: люди у формі повалили пасажирів на перон (відео)

Бійка на станції «Героїв Дніпра»

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У київському метро сталася бійка на пероні станції «Героїв Дніпра». У Мережі з’явилося відео, як двоє чоловіків, одягнених у військову форму або її елементи, поклали на підлогу перону та утримували двох супротивників у цивільному одязі.

Чоловіки емоційно про щось сперечалися, а один із тих, хто був у військовій формі, показав документи черговій по станції, яка намагалася втрутитися у конфлікт.

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На опублікованих кадрах видно, як чоловік у формі замахується кулаком і щось каже чоловікові, який лежить на пероні, а потім разом з іншим прямує до виходу. Двоє в цивільному залишаються лежати на підлозі. За всім цим спостерігають пасажири підземки.

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Відео t.me/obolonlife

Причина виникнення конфлікту наразі невідома. В поліції київського метрополітену підтвердили факт бійки.

«Сталася бійка, причина якої наразі невідома. Подію зареєстровано, зараз встановлюємо всіх учасників та з’ясовуємо обставини», — повідомили ТСН.ua у поліції підземки.

Раніше ми писали, що в центрі Львова військові побилися з істориком.

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