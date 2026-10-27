Драка в метро в Киеве: люди в форме повалили пассажиров на перрон (видео)

Драка на станции «Героев Днепра»

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В киевском метро произошла потасовка на перроне станции «Героев Днепра». В Сети появилось видео, как двое мужчин, одетых в военную форму или ее элементы, положили на пол перрона и удерживали двух противников в гражданской одежде.

Мужчины эмоционально о чем-то спорят, а один из находившихся в военной форме показал документы дежурной по станции, пытавшейся вмешаться в конфликт.

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На опубликованных кадрах видно, как мужчина в форме замахивается кулаком и что-то говорит мужчине, лежащему на перроне, а затем вместе с другим направляется к выходу. Двое в штатском остаются лежать на полу. За всем этим наблюдают пассажиры подземки.

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Відео t.me/obolonlife

Причина возникновения конфликта пока неизвестна. В полиции Киевского метрополитена подтвердили факт потасовки:

«Произошла потасовка, причина которой пока неизвестна. Событие зарегистрировано, устанавливаем всех участников и выясняем обстоятельства», — сообщили ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.

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