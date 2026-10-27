- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 214
- Время на прочтение
- 1 мин
Драка в метро в Киеве: люди в форме повалили пассажиров на перрон (видео)
В киевской подземке произошел конфликт с участием мужчин в военной форме. Полиция метрополитена устанавливает обстоятельства происшествия и его участников.
В киевском метро произошла потасовка на перроне станции «Героев Днепра». В Сети появилось видео, как двое мужчин, одетых в военную форму или ее элементы, положили на пол перрона и удерживали двух противников в гражданской одежде.
Мужчины эмоционально о чем-то спорят, а один из находившихся в военной форме показал документы дежурной по станции, пытавшейся вмешаться в конфликт.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина в форме замахивается кулаком и что-то говорит мужчине, лежащему на перроне, а затем вместе с другим направляется к выходу. Двое в штатском остаются лежать на полу. За всем этим наблюдают пассажиры подземки.
Причина возникновения конфликта пока неизвестна. В полиции Киевского метрополитена подтвердили факт потасовки:
«Произошла потасовка, причина которой пока неизвестна. Событие зарегистрировано, устанавливаем всех участников и выясняем обстоятельства», — сообщили ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.
Ранее мы писали, что в центре Львова военные подрались с историком.