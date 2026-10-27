Такси в Киеве больше не сможет резко подорожать во время тревог: что изменилось

Такси / © inpoland

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В Киеве службам такси запретили чрезмерно поднимать цены во время тревог или перекрытий.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Такси во время тревог в Киеве: что теперь будет с ценами

По его словам, Мининфраструктуры и Минэкономики подписали соглашение с Bolt, Uklon, Uber и OPTI, чтобы цены не взлетали во время тревог и сбоев с транспортом. Правила действуют при остановке метро или чрезвычайных происшествий, таких как атака на Южный мост.

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Заключенное соглашение устанавливает четкий «предел» повышения тарифов в случае форс-мажоров. Максимальная наценка ограничена 75% от базовой стоимости поездки без учета пробок или чрезвычайного положения:

Если базовый тариф от пункта А до пункта Б составляет 200 грн , предельная стоимость поездки во время ограничений будет не больше 350 грн .

Если базовый тариф составляет 300 грн ., максимальная сумма не будет превышать 525 грн.

При этом пассажиры сохраняют возможность самостоятельно увеличивать предлагаемую цену для более быстрого поиска авто, однако итоговая стоимость в любом случае будет регулироваться установленными пределами.

«Такое ограничение цен будет действовать не менее двух часов после отбоя тревоги красного уровня или пока не возобновится нормальная работа общественного транспорта и движение по мостам. Часто именно тогда спрос на поездки самый высокий, а людям нужно добраться домой», — отметил Корецкий.

Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что правительство рассчитывает на ответственность сервисов такси и будет внимательно следить за соблюдением новых правил.

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К примеру, сервис Bolt уже рассылает пассажирам уведомления об ограничении цен во время тревог — не более +75% к базовому тарифу, как предусмотрено меморандумом с правительством, передает Новини.LIVE.

Транспортный коллапс в Киеве — последние новости

Напомним, 27 октября после атаки баллистическими ракетами на Киев Южный мост не работает, а основные магистрали столицы стоят в пробках. Из-за перекрытия Южного моста, масштабных пробок и повышенного спроса стоимость такси между левым и правым берегами Киева существенно выросла.

Уже утром 27 октября стало известно о повреждении Южного моста и инфраструктуры метрополитена в результате нового удара. Поэтому движение транспорта мостом перекрыли в обоих направлениях, а на «зеленой» линии метро ввели ограничения.

Также и раньше, 22 октября, Киев накрыл транспортный коллапс после ночной российской атаки. Была повреждена инфраструктура Южного моста и метрополитена. Образовались пробки. Движение поездов по зеленой линии метро разорвано на два отдельных участка.

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