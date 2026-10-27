Россия бьет ракетами и дронами по Южному мосту в Киеве: военные сделали важное заявление

Южный мост. / © УНИАН

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Ночью против 27 ноября армия РФ еще раз ударила несколькими ракетами по Южному мосту в Киеве. Впрочем, попадание каких именно воздушных целей произошло, устанавливают специалисты.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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По его словам, российские войска выпустили по столице 16 баллистических ракет — это «Искандеры-М» и «С-400». Однако какие именно ракеты попали по Южному мосту, точно сказать могут специалисты, работающие на месте ударов.

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По словам представителя ПС, несколько баллистических ракет попали в Южный мост. Однако, объяснил Игнат, разрушить столь масштабные сооружения непросто.

«Конечно, это полотно можно восстановить, ведь мосты не так легко разрушить, как некоторые думают. Но это все равно создает определенные неудобства. На восстановление нужно время», — заявил Игнат.

Удар по Южному мосту 27 октября

Этой ночью армия РФ снова ударила по Южному мосту в Киеве. В результате атаки была повреждена наземная инфраструктура метро. На части «зеленой ветви» — между станциями «Осокорки» — «Красный хутор» — приостановили движение поездов. Кроме того, движение транспорта по мосту закрыли.

На кадре в Сети видно, что Южный мост получил значительные повреждения: образовалась большая дыра, разрушения получили колеи и дорожное полотно. В Департаменте транспортной инфраструктуры говорят, что в настоящее время сроки восстановления переправы неизвестны.

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Заметим, впервые РФ атаковала дроном Южный мост 1 октября. Попадание произошло по дорожному полотну и ограждению моста в момент, когда им проезжал поезд метро. Остальные «прилеты» были 2 и 22 октября.

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