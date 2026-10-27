Новые водные переправы через Днепр и безопасность мостов в Киеве: Кличко сообщил, что решил Совет обороны

Городской голова Киева Виталий Кличко / © Associated Press

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Совет обороны Киева 27 октября рассмотрел вопрос строительства новых переправ через реку Днепр и безопасности мостовых сооружений. Военные и власти столицы обсудили ключевые решения.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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«Сегодня состоялся Совет обороны столицы. Среди вопросов, которые рассмотрели, в частности, реализация проекта строительства комбинированных водных переправ через реку Днепр и подъездных путей к ним», — говорится в заявлении городского головы.

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Кличко напомнил, что с соответствующей инициативой ранее выступило государство, после чего Кабинет министров принял необходимое постановление.

Места для размещения переправ будет определять военное командование, а согласованием будет заниматься Киевская городская военная администрация.

Городской голова отметил, что в соответствии с рекомендацией правительства Киев должен предусмотреть 1 млрд грн на реализацию этого проекта.

Кроме того, на заседании Совета обороны столицы обсудили вопросы безопасности эксплуатации мостовых сооружений Киева на фоне усиления российских обстрелов критической инфраструктуры. Кличко сообщил, что специалисты профильных городских учреждений работают над дополнительными техническими решениями, которые должны помочь сберечь конструкции мостовых переправ через Днепр.

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Городской глава добавил, что по этому направлению участники заседания также заслушали предложения военных.

Напомним, в начале октября министр возобновления Николай Калашник сообщил, что в Киеве готовят резервные маршруты на случай разрушения мостов через Днепр. Чиновник анонсировал создание насыпных дамб с понтонными переправами, которые через несколько месяцев должны обеспечить до половины пропускной способности столицы.

Кроме того, в планах есть строительство быстровозводимых бетонных конструкций и долгосрочный проект строительства тоннеля под Днепром стоимостью в десятки миллиардов гривен. Однако главным приоритетом остается защита и сохранение существующих мостов.

Атака РФ на Киев и Южный мост 27 октября — что известно

Заметим, в результате двух волн баллистических ударов армии РФ по Киеву в ночь на 27 октября погибла 46-летняя женщина и более десятка человек получили ранения, в том числе двое медиков «скорой». Разрушения и повреждения зафиксировали в шести районах города: пострадали жилые дома, медучреждения, университетские общежития, ТРЦ и авто.

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Кроме того, оккупанты ударили по Южному мосту и инфраструктуре метрополитена, из-за чего переправа перекрыта в обоих направлениях, а движение поездов на «зеленой» линии и движение наземного транспорта частично изменено и ограничено.

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