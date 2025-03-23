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У Києві пролунали гучні вибухи: працює ППО

У Києві пролунали гучні вибухи: працює ППО

Під час повітряної тривоги 23 березня у Києві було чутно звуки вибухів / Фото: ТСН.ua

У Києві прогриміла низка гучних вибухів.

У Києві у ніч на 23 березня 2025 року пролунала серія гучних вибухів.

Про це заявили очевидці.

Також по ворожих цілях працює ППО. 

Про це інформує Київська МВА

"Загроза зберігається, перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні. 

"Увага! м.Київ! Над містом ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!", - додали у Повітряних Силах ЗСУ. 

Нагадаємо, увечері 21 березня у Києві під час атаки російських ударних безпілотників уламки ворожого дрона упали на житловий будинок.

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