У Києві пролунали гучні вибухи: працює ППО

У Києві у ніч на 23 березня 2025 року пролунала серія гучних вибухів.

Про це заявили очевидці.

Також по ворожих цілях працює ППО.

Про це інформує Київська МВА

"Загроза зберігається, перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

"Увага! м.Київ! Над містом ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!", - додали у Повітряних Силах ЗСУ.

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Нагадаємо, увечері 21 березня у Києві під час атаки російських ударних безпілотників уламки ворожого дрона упали на житловий будинок.

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