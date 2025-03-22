Київ атакують ворожі безпілотники: що відомо

Сили ППО працюють по російських дронах на лівому березі столиці.

Увечері в суботу, 22 березня, російські ударні безпілотники розпочали атаку на столицю України. На лівому березі Києва по ворожих дронах ведуть вогонь засоби ППО.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - написав столичний міський голова.

Нагадаємо, увечері 21 березня у Києві під час атаки російських ударних безпілотників уламки ворожого дрона упали на житловий будинок.

Читайте також: