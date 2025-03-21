У Києві уламки безпілотника упали на будинок: що відомо

На даху багатоповерхівки, в яку влучили рештки ворожого дрона, виникла пожежа.

Увечері в п'ятницю, 21 березня, у Києві під час атаки російських ударних безпілотників уламки ворожого дрона упали на житловий будинок.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі — сталося загоряння", - поінформував він.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що займання сталося на горішньому поверсі чотириповерхового будинку.

"Екстрені служби прямують на місце. До медиків наразі ніхто не звертався", - написав він.

Місцева влада закликає киян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Києві ввечері 21 березня зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

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